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رياضة

الأهلي والزمالك يتعادلان سلبيا في قمة دوري كرة القدم النسائية (صور)

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك "سيدات" مع الأهلي سلبيًا، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة الثانية للمنافسة على بطولة الدوري الممتاز.

قدمت لاعبات الزمالك أداءً فنيًا جيدًا خلال المباراة، وصنعوا عدة فرص على مرمى الأهلي ولكن لم تترجم إلى أهداف.

وحرص  على حضور المباراة لمؤازرة الفريق كل من، بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، ومحمد مصطفى ممس مساعد المدير الفني لقطاع المدرسة الأساسية "البراعم".

وشهدت المباراة تواجد إيناس مظهر عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

ويقود فريق الزمالك كل من: "عادل حسين مديرًا فنيًا، محمود خميس مدربًا عامًا، حسام محمد ومحمد سمير مدربين مساعدين، وياقوت فاروق مدربًا لحراس المرمى، وسيف الدين خالد إداريًا، وإيمان محمد جمال طبيبًا".

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