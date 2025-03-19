الأربعاء 19 مارس 2025
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رياضة

غزل المحلة يقرر تمديد معسكره في القاهرة استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا

غزل المحلة، فيتو
غزل المحلة، فيتو

قرر الجهاز الفني لنادي غزل المحلة، بقيادة القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو. تمديد معسكر الفريق في القاهرة استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر إقامتها السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر، والتي ستقام على ستاد هيئة قناة السويس الجديد بمدينة الإسماعيلية.

وأشاد بابافاسيليو بالأداء الذي قدمه اللاعبون الشباب خلال مباراة الفريق أمام البنك الأهلي، مؤكدًا أن غزل المحلة سيكسب عناصر مميزة من هذه البطولة.

وكان غزل المحلة  تعادل أمس مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق، أحرز هدف المحلة عاطف الحكيم، مهاجم فريق ٢٠٠٥ الذي تم تصعيده للفريق الأول. 

وبهذه النتيجة، احتل غزل المحلة المركز الثاني في المجموعة برصيد ٤ نقاط، بفارق الأهداف عن البنك الأهلي المتصدر.

انتهت مباراة فريق غزل المحلة مع نظيره نادى البنك الأهلى بالتعادل 1-1  في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر مسابقة كأس رابطة الأندية المحترفة (كأس عاصمة مصر).

وتقدم غزل المحلة في الدقيقة 5 عن طريق عاطف الحكيم قبل أن يعود أحمد سعيد للتعادل لصالح فريق البنك في الدقيقة 15. 

تشكيل فريق البنك الأهلى فى مواجهة غزل المحلة في كأس الرابطة

وجاء التشكيل على النحو التالى: 

حراسة المرمى: محمد أبو جبل 
خط الدفاع : أمير مدحت، محمد عبد الغنى، خالد عبد الشافى، بوبكر كيتا 
خط الوسط : سيرجى اكا، احمد سعيد، مصطفى طارق مصطفى، مصطفى عبد الرحيم، سيد نيمار 
خط الهجوم : جريندو 
وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى 
أحمد صبحى، محمد فتحى، محمود الجزار، أحمد ريان، محمد إبراهيم، أحمد مدبولى، محمد بسيونى، داو سيريل، حسن أحمد

تشكيل غزل المحلة لمواجهة البنك الأهلي 

عامر عامر، عبد الرحمن صميده، أحمد ياسين، أسامة النجار، حميدو فتاو، أحمد فوزي، محمود مجدي، خالد الإخميمي، إبراهيم حسن،،محمود صلاح، عاطف الحكيم

على مقاعد البدلاء: 
أحمد العربي، أحمد وائل، محمد أسامة، حمدي زكي  ، محمد عصام، حسام جريشة، اسلام ماهر، محمد نبيه  ، كوليبالي.

وجاءت مجموعات كأس عاصمة مصر 2025 كالتالي:

المجموعة الأولى: الزمالك - سموحة - مودرن سبورت - بتروجت - الجونة.

المجموعة الثانية: المصري - سيراميكا - زد - البنك الأهلي - غزل المحلة.

المجموعة الثالثة: الأهلي - طلائع الجيش - إنبي - فاركو.

المجموعة الرابعة: بيراميدز- الاتحاد السكندري - الإسماعيلي - حرس الحدود.

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