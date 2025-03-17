الإثنين 17 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

البنك الأهلي يلتقي غزل المحلة مرتين خلال 4 أيام

البنك الأهلي، فيتو
البنك الأهلي، فيتو

يستعد فريق البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفي لمواجهة غزل المحلة ببطولة كأس رابطة الأندية (كأس عاصمة مصر).

وتعد تلك المواجهة هي الثانية خلال أربعة أيام فقط فقد التقي الفريقان مساء السبت الماضي بمسابقة كأس مصر واطاح البنك بالفلاحين من المسابقة.

موعد مباراة البنك الأهلي وغزل المحلة 

ويلتقي البنك الأهلي وغزل المحلة في التاسعة والنصف مساء غدا الثلاثاء ضمن لقاءات الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر في استاد القاهرة.

وتعد تلك المواجهة ثأرية لغزل المحلة الذي يسعي لرد الاعتبار.

جدول مباريات البنك الأهلى فى كأس الرابطة (كأس عاصمة مصر)

 

وجاءت مباريات فريق البنك الأهلى كالتالي: 

مرحلة المجموعات

الجولة الأولى: ٣/١٨ الثلاثاء 
البنك الأهلي x المحلة علي ستاد القاهرة الساعة ٩.٣٠ مساء 
الجولة الثانية: ٣/٢٤ الاثنين 
البنك الأهلي x المصرى على ستاد السويس الجديد  الساعة ٩.٣٠ مساء 
الجولة الثالثة: ٤/٥ السبت 
زد x البنك الأهلي على ستاد القاهرة الساعة ٤.٠٠

مواعيد مباريات الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن مواعيد مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالي 2024 -2025، وتنطلق أيام 18 و19 و20 مارس الجاري.

وجاءت مجموعات كأس عاصمة مصر 2025 كالتالي:

المجموعة الأولى: الزمالك - سموحة - مودرن سبورت - بتروجت - الجونة.

المجموعة الثانية: المصري - سيراميكا - زد - البنك الأهلي - غزل المحلة.

المجموعة الثالثة: الأهلي - طلائع الجيش - إنبي - فاركو.

المجموعة الرابعة: بيراميدز- الاتحاد السكندري - الإسماعيلي - حرس الحدود.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مباراة البنك الاهلي وغزل المحلة البنك الاهلي وغزل المحلة فريق البنك الأهلي موعد مباراة البنك الاهلي

مواد متعلقة

صدمة جديدة لمنتخب إسبانيا قبل مواجهتي هولندا بدوري الأمم الأوروبية

الإصابة تحرم نجم برشلونة من الانضمام للمنتخب الإسباني

موعد مباراة المصري وزد إف سي في كأس عاصمة مصر

أبو العينين يزور مران سيراميكا بعد التأهل لنصف نهائي كأس مصر (صورة)

بايرليفركوزن يفوز على شتوتجارت (4-3) في الدوري الألماني

يورتشيتش يكافئ لاعبي بيراميدز بعد التأهل إلى نصف نهائي كأس مصر

بيراميدز يضرب موعدا مع البنك الأهلي في نصف نهائي كأس مصر

ميدو يشيد ببنتايك وبيسيرو، ويؤكد: اكتسب احترام لاعبي الزمالك

الأكثر قراءة

تفاصيل التقرير الطبي في واقعة التعدي على ضابط شرطة بقنا

تراجع كبير للدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

بعد واقعة التعدي على ضابط شرطة بقنا، تعرف على عقوبة البيع بأزيد من الأسعار

صرف منحة رمضان بقيمة 300 جنيه لمستحقي تكافل وكرامة خلال ساعات

وزيرة التضامن تكشف موعد صرف منحة رمضان لأسر تكافل وكرامة

وزيرة التضامن: الرئيس السيسي لم يذكر لفظ فقير مصري

خطة عاجلة لتشغيل مطار برنيس وتسهيلات جديدة لجذب العلامات التجارية العالمية

قرار عاجل من التعليم بشأن تشويه وجه طالبة داخل إحدى مدارس أكتوبر

منوعات

المزيد

مجهول يشعل النار في رجل بمدينة نيويورك

انهيار برج تاريخي في هولندا دون وقوع إصابات

بأمر أمريكا، رئيس السلفادور يحول بلده لأكبر سجن للعصابات في العالم (فيديو)

ترامب يفوز بكأس الجولف في ناديه (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع جديد في سعر الجنيه الذهب بالصاغة (تحديث لحظى)

آخر تطورات سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين 17-3-2025 في الأسواق

ارتفاع سعر جرام الذهب في مصر، عيار 21 يصل لـ 4225 جنيها

تراجع كبير للدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

6 علامات تكشف الرجل اللعوب.. كيف قدمها عصام عمر في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن وصية رسول الله لجيش المسلمين (فيديو)

من أين جاءت أسماء سور القرآن الكريم وكيف جاء ترتيبها؟

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في معركة نهر الدم

المزيد
الجريدة الرسمية