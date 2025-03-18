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رياضة

البنك الأهلي يستضيف غزل المحلة في مواجهة نارية بكأس عاصمة مصر

غزل المحلة،فيتو
غزل المحلة،فيتو

يستعد فريق البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفي لمواجهة غزل المحلة، اليوم الثلاثاء، ببطولة كأس رابطة الأندية (كأس عاصمة مصر) في ستاد القاهرة.

 

وتعد تلك المواجهة هي الثانية خلال أربعة أيام فقط فقد التقى الفريقان مساء السبت الماضي بمسابقة كأس مصر وأطاح البنك بالفلاحين من المسابقة.

موعد مباراة البنك الأهلي وغزل المحلة 

ويلتقي البنك الأهلي وغزل المحلة في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء ضمن لقاءات الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر في ستاد القاهرة.

وتعد تلك المواجهة ثأرية لغزل المحلة الذي يسعي لرد الاعتبار.

 

جدول مباريات البنك الأهلى فى كأس الرابطة (كأس عاصمة مصر)

 

وجاءت مباريات فريق البنك الأهلى كالتالي: 

مرحلة المجموعات

الجولة الأولى: ٣/١٨ الثلاثاء 
البنك الأهلي x المحلة علي ستاد القاهرة الساعة ٩.٣٠ مساء 
الجولة الثانية: ٣/٢٤ الاثنين 
البنك الأهلي x المصرى على ستاد السويس الجديد  الساعة ٩.٣٠ مساء 
الجولة الثالثة: ٤/٥ السبت 
زد x البنك الأهلي على ستاد القاهرة الساعة ٤.٠٠

مواعيد مباريات الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن مواعيد مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالي 2024 -2025، وتنطلق أيام 18 و19 و20 مارس الجاري.

وجاءت مجموعات كأس عاصمة مصر 2025 كالتالي:

المجموعة الأولى: الزمالك - سموحة - مودرن سبورت - بتروجت - الجونة.

المجموعة الثانية: المصري - سيراميكا - زد - البنك الأهلي - غزل المحلة.

المجموعة الثالثة: الأهلي - طلائع الجيش - إنبي - فاركو.

المجموعة الرابعة: بيراميدز- الاتحاد السكندري - الإسماعيلي - حرس الحدود.

 

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