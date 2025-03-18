الثلاثاء 18 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أبو جبل يقود البنك الأهلى فى مواجهة غزل المحلة بكأس الرابطة

البنك الأهلي، فيتو
البنك الأهلي، فيتو

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق فى مواجهة غزل المحلة ضمن مباريات الجولة الأولى من عمر مسابقة كأس رابطة الأندية المحترفة (كأس عاصمة مصر).

 

تشكيل فريق البنك الأهلى فى مواجهة غزل المحلة فى كأس الرابطة

وجاء التشكيل على النحو التالى: 

حراسة المرمى: محمد أبو جبل 
خط الدفاع : أمير مدحت، محمد عبد الغنى، خالد عبد الشافى، بوبكر كيتا 
خط الوسط : سيرجى اكا، احمد سعيد، مصطفى طارق مصطفى، مصطفى عبد الرحيم، سيد نيمار 
خط الهجوم : جريندو 


وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى 
أحمد صبحى، محمد فتحى، محمود الجزار، أحمد ريان، محمد إبراهيم، أحمد مدبولى، محمد بسيونى، داو سيريل، حسن أحمد

جدول مباريات البنك الأهلى فى كأس الرابطة (كأس عاصمة مصر)

 

وجاءت مباريات فريق البنك الأهلى كالتالي: 

مرحلة المجموعات

الجولة الأولى: ٣/١٨ الثلاثاء 
البنك الأهلي x المحلة علي ستاد القاهرة الساعة ٩.٣٠ مساء 
الجولة الثانية: ٣/٢٤ الاثنين 
البنك الأهلي x المصرى على ستاد السويس الجديد  الساعة ٩.٣٠ مساء 
الجولة الثالثة: ٤/٥ السبت 
زد x البنك الأهلي على ستاد القاهرة الساعة ٤.٠٠

مواعيد مباريات الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن مواعيد مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالي 2024 -2025، وتنطلق أيام 18 و19 و20 مارس الجاري.

وجاءت مجموعات كأس عاصمة مصر 2025 كالتالي:

المجموعة الأولى: الزمالك - سموحة - مودرن سبورت - بتروجت - الجونة.

المجموعة الثانية: المصري - سيراميكا - زد - البنك الأهلي - غزل المحلة.

 

المجموعة الثالثة: الأهلي - طلائع الجيش - إنبي - فاركو.

المجموعة الرابعة: بيراميدز- الاتحاد السكندري - الإسماعيلي - حرس الحدود.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كاس رابطة الاندية غزل المحلة البنك الاهلي فريق البنك الأهلي

مواد متعلقة

الأمتار الأخيرة بدوري أبطال آسيا للنخبة.. مواجهات نارية بدور ربع النهائي.. نظام البطولة والطريق نحو اللقب.. وديربي سعودي محتمل بين الهلال والنصر

موعد مباراة بيراميدز والإسماعيلي بكأس عاصمة مصر

فسخ عقد مدرب الترجي قبل مواجهة صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

البنك الأهلي يلتقي غزل المحلة مرتين خلال 4 أيام

صدمة جديدة لمنتخب إسبانيا قبل مواجهتي هولندا بدوري الأمم الأوروبية

الإصابة تحرم نجم برشلونة من الانضمام للمنتخب الإسباني

موعد مباراة المصري وزد إف سي في كأس عاصمة مصر

أبو العينين يزور مران سيراميكا بعد التأهل لنصف نهائي كأس مصر (صورة)

الأكثر قراءة

الكهرباء تعلن موعد إقرار الزيادات الجديدة في شرائح الاستهلاك

وزير الرياضة يكشف حقيقة ما يتردد عن ترشحه لرئاسة "الزمالك" حال رحيله من الوزارة

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2025

رئيس جامعة سوهاج يحيل أستاذا بكلية الزراعة للتحقيق وإيقافه عن العمل

منتخب مصر يطير إلى المغرب لمواجهة إثيوبيا بتصفيات كأس العالم (صور)

حالة الطقس غدا، أمطار متوسطة على هذه المناطق

بائع سوري يرفض 100 ألف جنيه من محمد رمضان والفنان يقنعه بطريقة مؤثرة (فيديو)

العفو الدولية توجه نداء عاجل إلي دول العالم بسبب العدوان علي قطاع غزة

منوعات

المزيد

5.6 ملايين دولار، بيع أغلى كلب في العالم بالهند

الفيضانات تسبب في إغلاق الطرق وإلغاء الدراسة في إسبانيا

اكتشاف اتصال جيني في الحمض النووي لسكان تونس والجزائر تعود إلى العصر الحجري

أضرار في حرم المطار بعد تأخر مسافر عن رحلته في أيرلندا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم الثلاثاء

أسعار الباقات وكروت الشحن فى فودافون

المزيد

انفوجراف

نسخة 2025.. كيف أعاد مسلسل شباب امرأة تقديم الفيلم بعد 70 سنة؟! (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معجزات الرسول.. إسلام والد أبي بكر وإحباط مؤامرات الكافرين

حكم الشرع في إجبار الزوجة على التنازل عن قائمة المنقولات عند الطلاق؟ المفتي يحسم الجدل

ماذا تعرف عن علوم القرآن وما هي أشهر 10 كتب فيه؟

المزيد
الجريدة الرسمية