لحظة عودة رائدي الفضاء الأمريكيين إلى الأرض بعد بقائهما 9 أشهر عالقين(فيديو)

بعد تسعة أشهر من بقائهما عالقين في محطة الفضاء الدولية، بدأ رائدا فضاء أمريكيان رحلة العودة إلى الأرض على متن مركبة "سبيس إكس كرو دراجون"، وفق لقطات مباشرة بثتها وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".



وعاد رائدا الفضاء بوتش ويلمر وزميلته سوني وليامز إلى الأرض على متن كسبولة تابعة لشركة "سبيس إكس" قابلة ساحل فلوريدا بعد 9 أشهر في الفضاء.

#WATCH | NASA's SpaceX Crew-9 - astronauts Nick Hague, Butch Wilmore, Sunita Williams, and Roscosmos cosmonaut Aleksandr Gorbunov wave, smile as they are back on Earth after the successful Splashdown of the SpaceX Dragon spacecraft carrying Crew-9 at Tallahassee, Florida.



Butch… pic.twitter.com/afkFCCRn7U March 18, 2025

وغادر رائدا الفضاء سوني ويليامز وباري ويلمور محطة الفضاء الدولية على متن مركبة "سبيس إكس كرو دراجون"، وقد أظهرت اللقطات الحية لحظة انطلاقهما.

وكان ويليامز ويلمور وصلا إلى المحطة في بداية يونيو على متن أول رحلة تجريبية مأهولة لمركبة ستارلاينر التابعة لشركة بوينج. وكان من المفترض أن تستمر مهمتهما أسبوعًا واحدًا فقط، إلا أن مشكلات فنية عدَّة في المركبة أجبرتهما على البقاء في الفضاء لمدة أطول.

#WATCH | Being stranded at the International Space Station for 9 months, Sunita Williams is back on Earth with a smile



Today, NASA's SpaceX Crew-9 - astronauts Nick Hague, Butch Wilmore, Sunita Williams, and Roscosmos cosmonaut Aleksandr Gorbunov returned to Earth after the… pic.twitter.com/mdZIQTG4SN — ANI (@ANI) March 18, 2025

وفي سبتمبر الماضي، وصل هيج وجوربونوف إلى المحطة الفضائية على متن مركبة "سبيس إكس كرو دراجون، تاركين مقعدين شاغرين لويليامز وويلمور.

وسبق لويليامز وويلمور السفر إلى الفضاء عدة مرات، وهما رائدا فضاء متمرسان من ذوي الخبرة.

ووصل طاقم الفضاء كرو 10، ومن بينه رائدا فضاء ناسا، ماكلين ونيكول يرز، ورائد فضاء وكالة استكشاف الفضاء اليابانية تاكويا أونيشي، ورائد الفضاء في وكالة الفضاء الاتحادية الروسية (روسكوزموس) كيريل بيسكوف، إلى محطة الفضاء الدولية يوم الأحد ليحل محل طاقم الفضاء كرو 9.

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