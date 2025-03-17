يشبه الحشرة، الصين تطور روبوت لاستخراج المعادن من الأجرام السماوية

في ظل التطور الكبير في مجال أبحاث الفضاء، صمم مهندسون من جامعة الصين للتعدين والتكنولوجيا روبوتا لاستخراج المعادن من سطح الأجرام السماوية، وقدموا طلبا للحصول على براءة اختراع.

روبوت صيني لاستخراج المعادن من الفضاء

ويأخذ الروبوت في تصميمه شكل حشرة ذات ستة أرجل، ثلاثة منها لها عجلات والثلاثة الأخرى لها مخالب. وبمساعدة الخطافات الحادة، يمكنه تثبيت موضعه على السطح وإجراء عمليات الحفر.

وأجرى المصممون تجربة ناجحة لتحريك الروبوت على الأرض في ظروف الجاذبية الصغرى كما على القمر. وسيتعين على الروبوت أيضا إتقان مهارات الاستكشاف الجيولوجي.

ووفقا للباحث لي روي لين، من الجامعة، فإن الخطوة الأولى في استكشاف كوكب غريب هي استخراج الموارد، "لذلك تولي الصين اهتماما خاصا لاستخراج الخامات المعدنية في الفضاء".

وتجدر الإشارة إلى أن الصين تعمل بنشاط على تطوير برنامج فضاء وطني، وابتكار الأقمار الصناعية للأرصاد الجوية والاتصالات والملاحة والتقنيات المصممة لاستكشاف القمر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.