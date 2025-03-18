انفصال مركبة دراجون على المحطة الدولية حاملة رائدي فضاء أمريكيين عالقين ورائدًا روسيًّا (فيديو)

انفصلت مركبة "دراجون" التي تحمل رواد فضاء عالقين من "ناسا" الأمريكية ورائد الفضاء الروسي ألكسندر جوربونوف، عن المحطة الدولية، في خطوة تمثل نهاية مهمة استمرت عدة أشهر في الفضاء.



وكانت وكالة "ناسا" قد أعلنت سابقًا أن عملية الانفصال ستتم في 18 مارس، وهو ما أكدته شركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك عبر منشور على منصة "إكس" قالت فيه: "تم تأكيد الانفصال!".

من المقرر أن تصل المركبة إلى الأرض في 19 مارس، مع توقعات بأن تهبط قبالة ساحل فلوريدا في الساعة 15:25 بتوقيت موسكو.

وعلى متن المركبة، يوجد رواد الفضاء الأمريكيون نيك هيج، وسونيتا (سوني) ويليامز، وبوتش ويلمور، بالإضافة إلى رائد الفضاء الروسي ألكسندر جوربونوف.

وتأتي هذا العودة بعد أن قضى رائدا الفضاء الأمريكيان ويلمور وويليامز حوالي 9 أشهر في الفضاء، حيث كانا عالقين في محطة الفضاء الدولية بسبب مشاكل فنية في مركبة "ستارلاينر" التي طورتها شركة "بوينغ".

يذكر أن مركبة "ستارلاينر" كانت قد انطلقت في أول رحلة مأهولة لها في 5 يونيو 2024، حاملة على متنها رواد الفضاء ويلمور وويليامز، لكن المهمة واجهت مشاكل تقنية، بما في ذلك أعطال في المحرك وتسرب الهيليوم، مما أدى إلى تأخير العودة وإبقاء الرواد على متن المحطة لفترة أطول من المخطط لها. ونتيجة لذلك، تقرر إعادة "ستارلاينر" إلى الأرض بدون طاقم، بينما تم تكليف مركبة "دراغون" بإعادة الرواد العالقين.

وقد التحمت مركبة "دراغون" بمحطة الفضاء الدولية في 16 مارس، وكان من بين طاقمها رائد الفضاء الروسي كيريل بيسكوف، الذي ساهم في إتمام المهمة بنجاح.

وتأتي هذه الخطوة ضمن التعاون المستمر بين وكالات الفضاء الدولية، بما في ذلك "ناسا" وشركائها الروس، لضمان استمرارية العمليات في الفضاء وإنجاز المهام المخطط لها.

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