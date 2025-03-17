الثلاثاء 18 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حقيقة تضرر بعض المواطنين من القائمين على أحد مكاتب الأحوال المدنية بالإسكندرية

الاحوال المدنية،
الاحوال المدنية، فيتو

نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية،  صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن الزعم بتضرر عدد من المواطنين من القائمين على أحد المكاتب النموذجية للأحوال المدنية بمحافظة الإسكندرية لعدم السماح لهم بالدخول لإنهاء معاملتهم.

 

 تضرر بعض المواطنين من القائمين على أحد المكاتب النموذجية للأحوال المدنية بالإسكندرية

 وأوضح المصدر الأمني؛  أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 17 مارس الجارى،  تواجد عدد من المواطنين أمام مكتب الأحوال المدنية، قبل بدء مواعيد العمل الرسمية المقررة خلال شهر رمضان، حيث تم توجيههم بالانتظار لحين انتظام العمل بالمكتب. 

وحال توافد الموظفين للدخول لمقر عملهم اعتقد أحد الأشخاص بدء العمل وتم إفهامه بطبيعة عمل الموظفين، حيث أبدى تفهمه، وعقب بدء العمل تم إنهاء كافة المعاملات الخاصة بالمترددين على المكتب فى سهولة ويسر دون أية شكاوى.

الداخلية تكشف تفاصيل التعدي على ضابط شرطة بقنا

الداخلية تضبط أكثر من 60 مليون قطعة ألعاب نارية منذ بداية شهر رمضان (صور)

وأشار المصدر أن ذلك يأتي في إطار ما دأبت عليه الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإخوان الإرهابية من تزييف للحقائق واختلاق الأكاذيب لمحاولة إثارة البلبلة وهو ما يعيه الشعب المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحوال المدنية جماعة الإخوان الارهابية محافظة الإسكندرية وزارة الداخلية مكتب الأحوال المدنية مواعيد العمل الرسمية

مواد متعلقة

تحرير 7 آلاف قضية سرقة كهرباء خلال حملات على المحال والعقارات بالمحافظات

ضبط 4 من حائزى الأسلحة النارية و4 قضايا جلب مخدرات في حملة أمنية بدمياط

مصرع شخصين وإصابة 28 آخرين في انقلاب ميني باص على طريق الواحات

رادار المرور يلتقط 560 مخالفة تحدث في الهاتف أثناء القيادة على الطرق

سيارة تدهس شخصا ونجله داخل مول جرين بلازا بالإسكندرية (فيديو وصور)

أخبار الحوادث اليوم.. تورط رئيس مدينة السادات و3 موظفين في تقاضي رشاوى وجمع ثروة طائلة.. تفاصيل التعدي على ضابط شرطة بقنا

إخماد حريق اندلع داخل عقار سكنى بالمريوطية (صور)

العثور على جثة طفلة داخل مصرف في بنى سويف

الأكثر قراءة

رئيس اللجنة الأولمبية يفجر مفاجأة جديدة عن شكوى الأهلي وموعد إصدار القرار

السيسي ممازحا الفنان سامح حسين: فين القطايف؟

عيد عبد الملك: طلبات الأهلي بمباراة القمة مشروعة وهذا توقعي لموقف الأحمر حال صدور قرارات الأولمبية

سيارة تدهس شخصا ونجله داخل مول جرين بلازا بالإسكندرية (فيديو وصور)

رحيل أبو إسحاق الحويني، الداعية الذي آثار التساؤلات قبل الجدل!

انفجارات تهز صنعاء وغارة تستهدف معقل الحوثيين في صعدة

بطلها أوسكار وسيارات الفار، أزمة جديدة تهدد الدوري المصري

تفحم باكيات ووقوع إصابات، حجم الخسائر المبدئية لحريق محال الملابس بمنشأة ناصر (صور)

منوعات

المزيد

أصغر متقاعد في تاريخ روسيا بعمر 23 عامًا، ما القصة؟

الصحة العالمية: أكثر من 100 ألف شخص حول العالم قد يلقون حتفهم هذا العام بسبب الملاريا

علماء روس يبتكرون طريقة تضمن زيادة استقرار وإنتاجية آبار النفط

التخطيط لزرع شرائح تحفيز في أدمغة مدمني الكحول والمخدرات في بريطانيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم الإثنين

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 17- 03- 2025 في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

6 علامات تكشف الرجل اللعوب.. كيف قدمها عصام عمر في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

دعاء النصر على الظالم في اليوم الثامن عشر من رمضان

تفسير رؤية المؤذن في المنام وعلاقتها بالوصول لأعلى المراتب

معجزات الرسول، تحطيم الأصنام بإشارة من عصاه

المزيد
الجريدة الرسمية