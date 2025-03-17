حقيقة تضرر بعض المواطنين من القائمين على أحد مكاتب الأحوال المدنية بالإسكندرية

نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية، صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن الزعم بتضرر عدد من المواطنين من القائمين على أحد المكاتب النموذجية للأحوال المدنية بمحافظة الإسكندرية لعدم السماح لهم بالدخول لإنهاء معاملتهم.

تضرر بعض المواطنين من القائمين على أحد المكاتب النموذجية للأحوال المدنية بالإسكندرية

وأوضح المصدر الأمني؛ أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 17 مارس الجارى، تواجد عدد من المواطنين أمام مكتب الأحوال المدنية، قبل بدء مواعيد العمل الرسمية المقررة خلال شهر رمضان، حيث تم توجيههم بالانتظار لحين انتظام العمل بالمكتب.

وحال توافد الموظفين للدخول لمقر عملهم اعتقد أحد الأشخاص بدء العمل وتم إفهامه بطبيعة عمل الموظفين، حيث أبدى تفهمه، وعقب بدء العمل تم إنهاء كافة المعاملات الخاصة بالمترددين على المكتب فى سهولة ويسر دون أية شكاوى.

وأشار المصدر أن ذلك يأتي في إطار ما دأبت عليه الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإخوان الإرهابية من تزييف للحقائق واختلاق الأكاذيب لمحاولة إثارة البلبلة وهو ما يعيه الشعب المصري.

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