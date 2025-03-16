الأحد 16 مارس 2025
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خارج الحدود

القناة 14 الإسرائيلية: نتعامل بحذر مع التهديدات من اليمن

منظومات دفاع جوي
منظومات دفاع جوي إسرائيلية

نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مسؤول أمني قوله إن “إسرائيل تتعامل بحذر مع التهديدات من اليمن ومستعدة لمواجهة الحوثيين”. 

حالة تأهب في إسرائيل لهجمات حوثية 

وأكد المسؤول الإسرائيلي أن قدرات الحوثيين وعلاقاتهم بإيران تدفعنا للتأهب لكل السيناريوهات. 

وذكرت مجلة إيبوك الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الأحد، أن إسرائيل تستعد لاحتمال قيام الحوثيين بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة. 

ضربات حوثية محتملة ضد إسرائيل 

وهناك تقديرات أمنية تتوقع أن الصراع العسكري بين الولايات المتحدة والحوثيين قد يستمر لفترة طويلة.

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إسرائيل تستعد لمواجهة هجوم محتمل من الحوثيين

ومن جانبه ذكر موقع والا العبري أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل مسبقا بالضربات الأمريكية ضد حركة الحوثي في اليمن.

موقع عبري: إسرائيل على علم مسبق بالضربات الأمريكية ضد الحوثي باليمن

وأضاف الموقع نقلا عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لم تكشف هويته أن إسرائيل كانت من بين عدد قليل من الدول التي تم إخطارها قبل تنفيذ العملية.

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إسرائيل اليمن الحوثيين إيران

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