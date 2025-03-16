إسرائيل تستعد لمواجهة هجوم محتمل من الحوثيين

ذكرت مجلة إيبوك الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الأحد، أن إسرائيل تستعد لاحتمال قيام الحوثيين بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة.

ضربات حوثية محتملة ضد إسرائيل

وهناك تقديرات أمنية تتوقع أن الصراع العسكري بين الولايات المتحدة والحوثيين قد يستمر لفترة طويلة.

ومن جانبه ذكر موقع والا العبري أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل مسبقا بالضربات الأمريكية ضد حركة الحوثي في اليمن.

موقع عبري: إسرائيل على علم مسبق بالضربات الأمريكية ضد الحوثي باليمن

وأضاف الموقع نقلا عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لم تكشف هويته أن إسرائيل كانت من بين عدد قليل من الدول التي تم إخطارها قبل تنفيذ العملية.

وأفاد مسؤول أمريكي لموقع "أكسيوس" بأنه تم إبلاغ الحلفاء المعنيين الآخرين وكبار أعضاء الكونجرس بعد بدء الضربات.

بدوره، أكد مسؤول إسرائيلي رفيع أن إدارة ترامب أبلغت عددا قليلا من الحلفاء الرئيسيين مسبقا بالضربات الأمريكية على اليمن، كما تم إخطار إسرائيل قبل بدء الضربات.

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