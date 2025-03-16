الأحد 16 مارس 2025
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خارج الحدود

موقع عبري: إسرائيل على علم مسبق بالضربات الأمريكية ضد الحوثيين باليمن

الحوثي،فيتو
الحوثي،فيتو

ذكر موقع Walla العبري أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل مسبقا بالضربات الأمريكية ضد حركة الحوثي في اليمن.

موقع عبري: إسرائيل على علم مسبق بالضربات الأمريكية ضد الحوثي باليمن

وأضاف الموقع نقلا عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لم تكشف هويته أن إسرائيل كانت من بين عدد قليل من الدول التي تم إخطارها قبل تنفيذ العملية.

وأفاد مسؤول أمريكي لموقع "أكسيوس" بأنه تم إبلاغ الحلفاء المعنيين الآخرين وكبار أعضاء الكونجرس بعد بدء الضربات.

بدوره، أكد مسؤول إسرائيلي رفيع أن إدارة ترامب أبلغت عددا قليلا من الحلفاء الرئيسيين مسبقا بالضربات الأمريكية على اليمن، كما تم إخطار إسرائيل قبل بدء الضربات.

ومن جانبها أفادت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان رسمي بأن وزير الخارجية ماركو روبيو أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي سيرجي لافروف أبلغه فيه بالعملية العسكرية الأمريكية ضد حركة  الحوثي في اليمن.

وأعلن "الحوثيون"، اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الأمريكي في محافظتي صنعاء وصعدة باليمن إلى 45 قتيلا وجريحا.

وفي وقت سابق من امس السبت، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامر للجيش بشن عمليات عسكرية "حاسمة وقوية" ضد جماعة الحوثيين في اليمن، متهما إياهم بتنفيذ "هجمات إرهابية وعمليات قرصنة ضد السفن والطائرات الأمريكية في المنطقة". 

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