أول رد روسي على الضربات الأمريكية للحوثيين

كشفت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، عن أول رد فعل لموسكو على الغارات التي تشنها الولايات المتحدة على معاقل الحوثيين في اليمن.

أول رد فعل من روسيا على الضربات الأمريكية للحوثيين

وقالت الوزارة: إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أكد في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، ضرورة الوقف الفوري لاستخدام القوة ضد الحوثيين في اليمن.

وأضاف لافروف أنه "من المهم لجميع الأطراف الانخراط في حوار سياسي، من أجل إيجاد حل لتجنب المزيد من إراقة الدماء".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أفادت في وقت سابق، بأن روبيو أطلع لافروف خلال المحادثة على العملية العسكرية الأمريكية ضد الحوثيين.

وقالت الخارجية الأمريكية: إن روبيو "أطلع روسيا على عمليات الردع العسكرية الأمربكية ضد الحوثيين المدعومين من إيران".

وأوضحت أن الوزير "أكد أن استمرار هجمات الحوثيين على سفن الجيش الأميركي والسفن التجارية الأمريكية في البحر الأحمر لن يتم التسامح معها".

وقتل ما لا يقل عن 31 شخصا، بعد أن شنت الولايات المتحدة ضربات عسكرية واسعة النطاق على جماعة الحوثي في اليمن، السبت.

وشملت الغارات الأمريكية 6 محافظات يمنية، وقالت واشنطن إنها تأتي ردا على الهجمات الحوثية على حركة الملاحة الدولية.

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