إيران: العدوان الأمريكي على اليمن انتهاك صارخ للقوانين الدولية

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد: ندين بشدة الغارات الجوية الأمريكية والبريطانية على اليمن.

إيران تدين الضربات الأمريكية على اليمن

وأضافت: العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية.

وفي السياق ذاته ذكرت وكالة رويترز في تقريرلها اليوم الأحد، أن وزارة الخارجية الروسية كشفت عن اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي ماركو روبيو، طالب خلاله الأول بالوقف الفوري لاستخدام القوة ضد الحوثيين في اليمن.

لافروف أكد لروبيو ضرورة وقف الهجمات ضد الحوثيين

وقالت الخارجية الروسية: إن لافروف أكد أيضا أنه من المهم لجميع الأطراف الانخراط في حوار سياسي لإيجاد حل لتجنب المزيد من إراقة الدماء.

وأفادت وسائل إعلام تابعة لـ جماعة الحوثيين بارتفاع عدد ضحايا العملية العسكرية الأمريكية في اليمن، موضحة أن القصف الأمريكي خلف 31 قتيلا مدنيا و101 جريحا معظمهم أطفال ونساء.

وكان تلفزيون "المسيرة" التابع لـ جماعة الحوثي، قد أفاد بأن "الغارات الأمريكية تجددت على مدينة صعدة مركز محافظة صعدة الحدودية مع السعودية".

ضحايا العدوان الأمريكي على اليمن

وذكر أن "العدوان الأمريكي استهدف بـ3 غارات بدو في منطقة آل سبّاع بمديرية سحار غرب مدينة صعدة، ما أدى إلى نفوق مئات الأغنام"، على حد تعبيره.

في سياق متصل، "تعرضت محافظة مأرب شمال شرقي اليمن إلى 3 غارات استهدفت شرق مديرية مَجْزِر شمال غربي مأرب"، حسب "المسيرة".

ويأتي القصف الجوي الأمريكي بعد أيام من إعلان جماعة الحوثي، استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن حيز التنفيذ، عقب انتهاء مهلة حددتها الجماعة بـ 4 أيام لإسرائيل للسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة.

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