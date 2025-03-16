الولايات المتحدة أبلغت روسيا بالهجوم على الحوثيين

بحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع نظيره الروسي سيرجي لافروف الضربات العسكرية الأمريكية ضد الحوثيين في اليمن.



وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إن "روبيو أكد أن الهجمات الحوثية المستمرة على السفن العسكرية والتجارية الأمريكية في البحر الأحمر لن يتم التسامح معها".

وقال روبيو إن الرد الأمريكي هو رسالة قوية وواضحة إلى الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.

وطالب بتوقف هذه الهجمات على السفن الأمريكية والشحن العالمي، محذرا جماعة الحوثي بمحاسبتهم على ذلك.

ونقلت رويترز عن مسؤول أمريكي قوله إن الضربات العسكرية الأمريكية على جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران يمكن أن تستمر لأيام وربما أسابيع.

وفي وقت سابق من أمس السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء العملية العسكرية ضد الحوثيين، محذرا من أن هجمات جماعة الحوثي على حركة الشحن في البحر الأحمر يجب أن تتوقف وإلا "فستشهدون جحيما لم تروا مثله من قبل".

وأسفرت الغارات الأمريكية ضد الحوثيين في اليمن عن مقتل 15 شخصا، بحسب حصيلة جديدة أعلنتها جماعة الحوثي الأحد.

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