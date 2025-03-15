السبت 15 مارس 2025
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رياضة

بوروسيا دورتموند يخسر أمام لايبزيج 0/2 في الدوري الألماني

لايبزيج
لايبزيج

فاز فريق لايبزيج علي نظيره بوروسيا دورتموند، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب "ريد بول أرينا"، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الألماني.

وسجل تشافي سيمونز هدف التقدم لفريق لايبزيج في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول، وأضاف لويس أوبيندا في الدقيقة 48.

تشكيل بوروسيا دورتموند ضد لايبزيج

تشكيل لايبزيج ضد بوروسيا دورتموند 

ترتيب لايبزيج وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني 

وبتلك النتيجة يحتل لايبزيج المركز الخامس فى ترتيب الدوري الألماني، برصيد 42 نقطة، فيما يتواجد بوروسيا دورتموند في المركز الـ 11 فى جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 35 نقطة.

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