بوروسيا دورتموند يتخطى ليل ويتأهل لمواجهة برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، فاز فريق بوروسيا دورتموند الألماني على مضيفه ليل الفرنسي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب بيار موروا، ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

بتلك النتيجة يتأهل بوروسيا دورتموند لمواجهة برشلونة الإسباني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مستفيدا من فوزه في مجموع اللقائين 3 / 2، بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل (1-1) على ملعب سيجنال إيدونا بارك، حيث سجل هدف دورتموند كريم أديمي بينما سجل هدف ليل هاكون أرنار هارالدسون.

وتقدم أصحاب الأرض فريق ليل الفرنسي بهدف مبكر في الدقيقة الخامسة، عن طريق جوناثان ديفيد مهاجم الفريق الذي سدد الكرة لتمر من بين أقدام كوبيل حارس مرمى دورتموند معلنا تقدم ليل بهدف نظيف.

بعدها حاول لاعبو بوروسيا دورتموند إدراك التعادل ولكن جميع المحاولات باءت بالفشل في ظل تألق شيفالير حارس مرمى ليل، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الفرنسي بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح بوروسيا دورتموند في إحراز هدف التعادل بالدقيقة 54 عن طريق إيمري تشان، من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة، ليتصدى لها إيمري ويسددها بنجاح في شباك الفريق الفرنسي.

وفي الدقيقة 65، خطف بوروسيا دورتموند هدف التقدم الثاني في الدقيقة 65 عن طريق ماكسيميليان بيير بعدما تسلم تمريرة داخل منطقة الجزاء وراوغ مدافعي ليل ليطلق تسديدة قوية في أقصى الزاوية اليسرى لحارس ليل الفرنسي.

بعدها نشط فريق ليل، وضغط بكل صفوفه أملا في إدراك التعادل، فيما اعتمد بوروسيا على الهجمات المرتدة وشن أكثر من هجمة، إلا أن جميع تلك المحاولات لم تكلل بالنجاح، لينتهي اللقاء بفوز بوروسيا دورتموند، وتأهل الفريق الألماني إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

تشكيل دورتموند أمام ليل

وضم تشكيل بوروسيا دورتموند أمام ليل في دوري أبطال أوروبا كلا من: كوبيل- ريرسون- شلوتيربيك- أنتون- جروس- تشان- سابيتزر- أديمي- براندت- بيير- جيراسي.

تشكيل فريق ليل ضد دورتموند

فيما أعلن برونو جينيسيو، مدرب ليل، عن تشكيل فريقه والذي ضم كلا من: شيفالير- مونييه- دياكيتي- أليكساندرو- إسماعيلي- موكاو- أندري- بوعدي- هارالدسون- دافيد- كابيلا.

وتأهل دورتموند إلى هذا الدور بعد احتلاله المركز العاشر في مرحلة الدوري، قبل تخطي سبورتنج لشبونة في الملحق المؤهل لثمن النهائي، فيما احتل ليل المركز السابع في مرحلة الدوري لينجح في التأهل مباشرة إلى ثمن النهائي.

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