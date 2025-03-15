بايرن ميونخ يتعادل مع يونيون برلين 1-1 في الدوري الألماني

تعادل فريق بايرن ميونخ مع مضيفه يونيون برلين بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، على ملعب آندر آلتن فورستيري، في الجولة 26 من الدوري الألماني.

أهداف مباراة بايرن ميونخ ويونيون برلين

وسجل هدف بايرن ميونخ ليروي ساني في الدقيقة 75، فيما تعادل يونيون برلين عن طريق بينيديكت هوليرباخ في الدقيقة 83.

ترتيب بايرن ميونخ ويونيون برلين

وبتلك النتيجة، رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 62 نقطة في صدارة الدوري الألماني الممتاز، كما رفع يونيون برلين رصيده إلى 27 نقطة في المركز 13.

تشكيل بايرن ميونخ ضد يونيون برلين

في حراسة المرمى: أوربيج.

في خط الدفاع: ديفيز، أوباميكانو، كيم، ستانيشيتش.

في خط الوسط: كيميتش، أوليسيه، موسيالا.

في خط الهجوم: داير، كين، جنابري.



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