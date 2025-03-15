السبت 15 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

هداف الدوري، أرقام إمام عاشور مع الأهلي بعد استبعاده من منتخب مصر

إمام عاشور, فيتو
إمام عاشور, فيتو

منتخب مصر، أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن عن قائمة تضم ٢٤ لاعبا، استعدادا لمعسكر مارس المقرر انطلاقه غدا ١٦ مارس، لخوض مباراتي إثيوبيا وسيراليون، المقرر لهما يوما ٢١ و٢٥ مارس الجاري في الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

واستبعد حسام حسن لاعب الأهلي إمام عاشور، على الرغم من تألق اللاعب بشدة مع الفريق الأحمر في الفترة الماضية.

ونستعرض لكم خلال السطور القادمة أرقام إمام عاشور لاعب الأهلي خلال الموسم الحالي.

أرقام إمام عاشور بعد استعباده من منتخب مصر 

شارك إمام عاشور مع الأهلي في 26 مباراة خلال الموسم الحالي في جميع المسابقات، بواقع 2136 دقيقة، نجح خلالها في تسجيل 13 هدفا، وتمكن من صناعة 5 آخرين.

كما يتربع إمام عاشور علي رأس قائمة هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 9 أهداف.

وشهدت قائمة منتخب مصر تواجد 6 لاعبين من النادي الأهلي وهم كل من: محمد الشناوي، مصطفي شوبير، محمد هاني، رامي ربيعه، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية. 

قائمة منتخب مصر لمباراتي إثيوبيا وسيراليون 

محمد الشناوي
محمد عواد
مصطفي شوبير
عبد العزيز البلعوطي
محمد هاني
أحمد عيد
محمد عبد المنعم
رامي ربيعه
خالد صبحي
حسام عبد المجيد
احمد نبيل كوكا
مروان عطية
محمد شحاتة
حمدي فتحي
نبيل دونجا
محمود صابر
احمد سيد زيزو
محمود حسن تريزيجيه
عمر مرموش
إبراهيم عادل
محمد صلاح
مصطفي فتحي
مصطفي محمد
أسامه فيصل

كانت فيتو انفردت يوم 4 مارس الماضي، أن قائمة منتخب مصر ستضم 24 لاعبا وهو ما تم الإعلان عنه رسميا اليوم السبت.. 

لمطالعة الخبر: 24 لاعبا في قائمة منتخب مصر استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون

 

ملعب مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إقامة مباراة مصر وإثيوبيا في الجولة الخامسة بتصفيات كأس العالم على ملعب العربي زوالي بالدار البيضاء في المغرب، بسبب عدم امتلاك إثيوبيا ملاعب مطابقة للمواصفات. 

حسام وابراهيم حسن، فيتو
حسام وابراهيم حسن، فيتو

ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون وجيبوتى.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.

موعد مباراة مصر وإثيوبيا

ويلتقي منتخب مصر نظيره إثيوبيا عند تمام الساعة 11 مساء يوم 21 مارس بالمغرب، بينما يلتقي سيراليون عند تمام الساعة 9 مساء يوم 25 من الشهر نفسه بالقاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر حسام حسن كأس العالم الأهلي إمام عاشور

مواد متعلقة

في غياب إمام عاشور، 6 لاعبين من الأهلي بقائمة المنتخب لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون

بسبب الفقرة الأخيرة، رابطة الأندية تثير الجدل في بيان عقوبات انسحاب الأهلي

الأكثر قراءة

بسبب الفقرة الأخيرة، رابطة الأندية تثير الجدل في بيان عقوبات انسحاب الأهلي

أشرف صبحي يصدر تعليمات بعدم الحديث عن أزمة مباراة القمة

أول رد فعل من الزمالك بعد قرار رابطة الأندية ضد الأهلي

احتفل مع زوجته ونجله، مصطفى محمد يقود نانت للفوز على ليل (صور)

في غياب إمام عاشور، 6 لاعبين من الأهلي بقائمة المنتخب لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون

رابطة الأندية تعلن فوز الزمالك على الأهلى فى مباراة القمة وتخصم 3 نقاط من رصيد الأحمر

الأهلي يرفض قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة القمة في بيان رسمي

«الدومنة قفلت»، أزمة الكرة المصرية تنتظر معجزة بعد عقوبات الرابطة وشكوى الأهلي

منوعات

المزيد

علماء آثار يكتشفون دمى مخيفة في أمريكا الوسطى

أكبر مائدة رمضانية شعبية، وزير الأوقاف يشارك في إفطار المطرية 2025 (فيديو وصور)

يجمع آلاف الصائمين، لحظة انطلاق إفطار المطرية 2025 للسنة الـ11 (فيديو وصور)

إفطار المطرية 2025، رقص مسن على أغاني رمضان يجذب الأنظار (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

550 جنيها سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم السبت

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت

تعرف على سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم السبت 

أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد أزمة القمة 130.. عقوبات رابطة الأندية ضد الأهلي بعد انسحابه من مباراة الزمالك (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما أهم أعمال النصف الثاني من رمضان؟، وزير الأوقاف السابق يوضح

معجزات الرسول، آل شيبة سدنة الكعبة إلى اليوم

هل دراسة الفلسفة حرام؟ مفتي الجمهورية يحسم الجدل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية