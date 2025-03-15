هداف الدوري، أرقام إمام عاشور مع الأهلي بعد استبعاده من منتخب مصر

منتخب مصر، أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن عن قائمة تضم ٢٤ لاعبا، استعدادا لمعسكر مارس المقرر انطلاقه غدا ١٦ مارس، لخوض مباراتي إثيوبيا وسيراليون، المقرر لهما يوما ٢١ و٢٥ مارس الجاري في الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

واستبعد حسام حسن لاعب الأهلي إمام عاشور، على الرغم من تألق اللاعب بشدة مع الفريق الأحمر في الفترة الماضية.

ونستعرض لكم خلال السطور القادمة أرقام إمام عاشور لاعب الأهلي خلال الموسم الحالي.

أرقام إمام عاشور بعد استعباده من منتخب مصر

شارك إمام عاشور مع الأهلي في 26 مباراة خلال الموسم الحالي في جميع المسابقات، بواقع 2136 دقيقة، نجح خلالها في تسجيل 13 هدفا، وتمكن من صناعة 5 آخرين.

كما يتربع إمام عاشور علي رأس قائمة هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 9 أهداف.

وشهدت قائمة منتخب مصر تواجد 6 لاعبين من النادي الأهلي وهم كل من: محمد الشناوي، مصطفي شوبير، محمد هاني، رامي ربيعه، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية.

قائمة منتخب مصر لمباراتي إثيوبيا وسيراليون

محمد الشناوي

محمد عواد

مصطفي شوبير

عبد العزيز البلعوطي

محمد هاني

أحمد عيد

محمد عبد المنعم

رامي ربيعه

خالد صبحي

حسام عبد المجيد

احمد نبيل كوكا

مروان عطية

محمد شحاتة

حمدي فتحي

نبيل دونجا

محمود صابر

احمد سيد زيزو

محمود حسن تريزيجيه

عمر مرموش

إبراهيم عادل

محمد صلاح

مصطفي فتحي

مصطفي محمد

أسامه فيصل

كانت فيتو انفردت يوم 4 مارس الماضي، أن قائمة منتخب مصر ستضم 24 لاعبا وهو ما تم الإعلان عنه رسميا اليوم السبت..

ملعب مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إقامة مباراة مصر وإثيوبيا في الجولة الخامسة بتصفيات كأس العالم على ملعب العربي زوالي بالدار البيضاء في المغرب، بسبب عدم امتلاك إثيوبيا ملاعب مطابقة للمواصفات.

حسام وابراهيم حسن، فيتو

ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون وجيبوتى.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.

موعد مباراة مصر وإثيوبيا

ويلتقي منتخب مصر نظيره إثيوبيا عند تمام الساعة 11 مساء يوم 21 مارس بالمغرب، بينما يلتقي سيراليون عند تمام الساعة 9 مساء يوم 25 من الشهر نفسه بالقاهرة.

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