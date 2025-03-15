السبت 15 مارس 2025
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رياضة

الاتحاد البنيني يستدعي لاعب المصري أتدجيكو سامادو

المصري البورسعيدى،
المصري البورسعيدى، فيتو

تلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من الاتحاد البنيني لكرة القدم يخطرها من خلاله باستدعاء أتدجيكو سامادو لاعب خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي للانضمام لمعسكر منتخب بلاده.

ويخوض المنتخب البنيني خلال المعسكر مباراتيه بالجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 واللتين تجمعاه بمنتخبي زيمبابوي وجنوب أفريقيا.

وتقام المباراة الأولى يوم الخميس المقبل الموافق العشرين من مارس الجاري على ستاد موزيس مابيدا بمدينة دربان بجنوب أفريقيا، فيما تقام المباراة الثانية يوم الثلاثاء الموافق الخامس والعشرين من مارس أيضا على ستاد فيليكس اوفوي بوانيي بالعاصمة الايفوارية أبيدجان.


كان اللاعب أتدجيكو سامادو والبالغ من العمر واحد وعشرين عامًا قد انضم لصفوف المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من صفوف نادي باني جانسي اف سي البنيني علمًا بأن اللاعب يشغل مركز لاعب خط الوسط المدافع وقد سبق للاعب الانضمام لعدد من التجمعات الماضية لمنتخب بلاده والذي يقوده الألماني جيرنوت روهر.

 

 

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم  " كاف " عن قائمة مسئولي مباراة ذهاب دور الثمانية للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين الفريق  الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق سيمبا التنزاني  والمقرر اقامتها في السادسة مساء الأربعاء  الموافق الثاني من أبريل المقبل على ستاد السويس الجديد، 

مسئولي مباراة المصري وسيمبا التنزاني بالكونفيدرالية

حيث سيقوم سيبيت ليبراتو من جنوب السودان بمهام مراقب المباراة، ويتولى الأنجولي ايناسيو  مانويل مهام مراقب الحكام، فيما أُسندت مهام المنسق العام للمباراة إلى الموزمبيقي سليمان حبيبو   بينما يتولى النيجيري اودتشي جوان مهام المنسق الأمني للمباراة، فيما تتولى التونسية نورس الشرني  مهام المنسق الإعلامي للمباراة.

 

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة النادي المصري البورسعيدي وضيفه فريق سيمبا التنزاني بدور الثمانية بالبطولة الكونفيدرالية 

 

المالي بوبو تراوري حكمًا لمباراة  المصري وسيمبا التنزاني بالكونفيدرالية 


ويقود الطاقم  حكم الساحة المالي  "بوبو تراوري"، ومعه مواطنه  " موديبو ساماكي " كمساعد حكم أول، والبوركينابي " سيدو تياما " كمساعد حكم ثاني  ، فيما يقوم البوركينابي  " جان أوتارا " بمهام الحكم الرابع، بينما تم إسناد مهام حكم تقنية الفيديو إلى " ماريا ريفيت " من موريشيوس بمعاونة من زميلتها الكاميرونية " كارين فومو ".


الجدير بالذكر أن " بوبو تراوري " كان قد سبق له إدارة مباراة المصري بالجولة الأولى لدور المجموعات من النسخة الحالية للبطولة والتي جمعته بضيفه فريق إنيمبا النيجيري والتي انتهت بفوز المصري بهدفين نظيفين.

موعد مباراة المصري وسيمبا التنزاني 

 

وتقام مباراة ذهاب دور الثمانية للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي وسيمبا التنزاني والمقرر إقامتها على ستاد السويس الجديد في السادسة مساء الأربعاء الموافق الثاني من أبريل المقبل.

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