السبت 15 مارس 2025
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خارج الحدود

مقتل وإصابة 19 شخصا في الغارات الأمريكية على صنعاء

غارات أمريكية على
غارات أمريكية على اليمن

ذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي، اليوم السبت، أن  9  لقوا مصرعهم وأصيب  أكثر من 10  أخرين جراء الضربات الأمريكية التي استهدفت أحد الأحياء السكنية في العاصمة اليمنية صنعاء.

وذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن الغارات الجوية الأمريكية على العاصمة اليمنية صنعاء استهدفت قاعدة الديلمي الجوية، واستهدفت أيضا معسكر الحفاء ومقرا للحوثيين بصنعاء.

غارات تستهدف العاصمة اليمنية صنعاء 

وأفاد موقع روسيا اليوم بأن غارات جوية مساء اليوم السبت، استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء، كما سمع دوي 3 انفجارات قوية شمال العاصمة .

وفي السياق ذاته أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب اليوم السبت، عن بدء الضربات ضد الحوثيين في اليمن.

ترامب يعلن بدء الضربات الأمريكية ضد الحوثييــن

وقال ترامب:"  الحوثيــون استهدفوا طائراتنا وسفننا وقواتنا وحلفاءنا بتمويل من إيران، وسنستخدم كل ما نملك من قوة للوصول إلى هدفنا ضد الحوثيـين في اليمن".

وأضاف ترامب:"   لقد انتهى وقت الحوثيين ويجب أن تتوقف هجماتهم بدءا من اليوم وإن لم يفعلوا فسيشهدون جحيما لم يروا مثله من قبل". 

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الحوثيون جماعة الحوثى ترامب صنعاء

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