غارات جوية تستهدف العاصمة اليمنية صنعاء

استهدفت غارات جوية مساء اليوم السبت، العاصمة اليمنية صنعاء، كما سمع دوي 3 انفجارات قوية شمال صنعاء.

جدير بالذكر أنه يوم الثلاثاء الماضي، أفادت وكالة "تاس" الروسية نقلا عن مصدر في جماعة (الحوثيون) بأن الولايات المتحدة وجهت ضربة لمواقع على الأراضي اليمنية لأول مرة منذ يناير الماضي.

وأشار المصدر لـ"تاس" إلى أن طائرات أمريكية قصفت مواقع عسكرية للحوثيين في محافظة الحديدة، موضحا أن الضربة استهدفت مستودعات للأسلحة ومعدات لتوجيه الطائرات المسيرة في القاعدة البحرية في الكثيب بالقرب من ميناء الحديدة.

وأضاف المصدر أنه لم ترد أي معلومات عن سقوط قتلى أو مصابين بنتيجة الضربة الأمريكية.

وكان الحوثيون قد علقوا عملياتهم لاستهداف السفن في أعقاب الاتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، الذي تم التوصل إليه في 19 يناير الماضي.

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