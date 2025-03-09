الأحد 09 مارس 2025
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خارج الحدود

أول تعليق من الحوثيين على أحداث سوريا الأخيرة

عبدالملك الحوثي،
عبدالملك الحوثي، فيتو

علق زعيم حركة أنصار الله اليمنية (الحوثيين) عبد الملك بدر الدين الحوثي في كلمة له، على تطورات الأحداث في سوريا، مؤكدا أن ما "ترتكبه الجماعات التكفيرية في سوريا هو إجرام".

 

تطورات الأحداث في سوريا

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، قال الحوثي إن "ما ترتكبه الجماعات التكفيرية في سوريا من إجرام هو مدان ويجب أن يستنكره الجميع وأن يسعى كل من بقي له ضمير لوقف تلك الجرائم، مضيفا بأن ما يجري يكشف إصرار الجماعات التكفيرية على الاستمرار في المسلك الإجرامي الوحشي في قتل الأبرياء بأفظع أشكال القتل والإبادة، حسب تعبيره.

وأضاف زعيم "أنصار الله" أن الجماعات التكفيرية في سوريا تشاركها المسؤولية الجهات التي تدعمها ماليا وعسكريا وسياسيا، مشيرا إلى أن عواقب الجرائم في سوريا سيئة على التكفيريين وداعميهم لأنهم يعتبرون أنهم قد أمنوا أنفسهم لدى الولايات المتحدة وأوروبا وبالتالي يطلقون لهم اليد ليفعلوا ما يشاءون، حسب قوله.

 

الجماعات التكفيرية في سوريا تقوم بارتكاب جرائم إبادة جماعية

وأشار الحوثي إلى أن "الجماعات التكفيرية في سوريا تقوم بارتكاب جرائم إبادة جماعية للمئات من المواطنين السوريين المسالمين العزل وتوثق جرائمها بالفيديوهات وتقوم بنشرها في مواقع التواصل الاجتماعي وتتباهى بذلك بكل وحشية وإجرام".

 

خدمة كبيرة للعدو الإسرائيلي وللأمريكي

ورأى زعيم حركة "أنصار الله" اليمنية، أن "التكفيريين في سوريا يقدمون خدمة كبيرة للعدو الإسرائيلي وللأمريكي، بتمزيق النسيج الاجتماعي السوري، مضيفا أن ما يسعى إليه الإسرائيلي والأمريكي هو أن يقدم كل منهما نفسه كمنقذ وحام للشعب السوري، حسب قوله.

ونوه الحوثي "بأن إسرائيل أعلنت حمايتها للدروز في السويداء ولهذا لم تجرؤ الجماعات التكفيرية على أن تمسهم بالسوء لأنها تحترم إسرائيل"، وأضاف أنه من جهة أخرى، "قدم الأمريكيون أنفسهم كحامين للأكراد في المناطق التي يتواجدون فيها وقاموا بتسليحهم وتجنيدهم".

وأوضح الحوثي أن "بقية أبناء الشعب السوري يرون أنفسهم مستهدفين، لأنهم ليسوا في حماية الأمريكي كحال الأكراد ولا في حماية الإسرائيلي كحال الدروز، فبقية الشعب السوري يرى نفسه مستباحا ويقتل بدم بارد وبكل بساطة.

واختتم زعيم "أنصار الله" بالقول أن "وحشية وإجرام الجماعات التكفيرية هي هندسة أمريكية إسرائيلية صهيونية يهودية وهم فرخوهم وأعدوهم لذلك الدور".

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