أسطورة المداح تتجسد في الخانكة.. أم تقتل أطفالها الثلاثة وتغطي الجثامين ببطانية.. شهود عيان يكشفون تفاصيل جديدة عن الجريمة.. وقرارات عاجلة للنيابة

شهدت منطقة أبو زعبل واقعة مأساوية راح ضحيتها 3 أطفال أقدمت والدتهم على قتلهم بدم بارد، اليوم السبت، وهو الأمر الذي ارتبط في أذهان العامة بالأمور الخارقة عن الطبيعة وفق ما تجسده أحداث أسطورة مسلسل المداح، والذي قدم عددا من الجرائم التي لا يقبلها العقل ولا المنطق، وربطها بالخوارق وعدم الإدراك العقلي لحظة تنفيذ تلك الجرائم.

أم تقتل أطفالها الثلاثة فى أبو زعبل

تلقى مأمور مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية بلاغا يفيد بوفاة ثلاثة أشقاء في منطقة أبو زعبل بدائرة المركز.

العثور على جثامين 3 أطفال فى الخانكة



وعلى الفور، انتقلت رجال المباحث إلى موقع الحادث برفقة سيارات الإسعاف، وفرض كردون أمنى فى مسرح الحادث، وطوقت الشرطة المنطقة، وقام رجال المباحث بسؤال شهود العيان وجمع المعلومات وإجراء التحريات لبيان ملابسات وظروف الواقعة.

وكشف الفحص المبدئى، وجود ثلاث جثث لأطفال متوفين وآثار خنق على أجسادهم، وأم الأطفال هى وراء ارتكاب الواقعة ؛ أثر مرورها بحالة نفسية حادة.

وقام مرفق الإسعاف، بنقل الجثث إلى مشرحة مستشفى الخانكة العام تحت تصرف النيابة العامة.

وأشارت التحقيقات الأولية، بان المتهمة قامت بقتل ابنها أولا، ثم تخلصت من شقيقتيه وتتراوح أعمار الضحايا “7 سنوات، و5 سنوات، و10 سنة ”.

شهود عيان يكشفون تفاصيل جديدة عن أم قتلت أطفالها الثلاثة

وقال شهود عيان، بان المتهمة تقيم مع زوجها فى المنزل وأبنائها وكانت حالات الطبيعية حيث يقطنون فى المنطقة منذ فترة قريبة، وتفاجئنا بالمتهمة قتل أبنائها.

واضاف الشهود العيان، بان المتهمة لم نلاحظ عليها سلوك غريب ولكن المباحث هتعرف كل حاجة.

وأكد شهود عيان، بان المتهمة قامت بقتل ابنائها ووضعت بطانية فوق الجثامين وتركتهم بجوار بعضهم، وعلى الفور تم ابلاغ الشرطة التى حضرت الى مسرح الجريمة.

قرارات النيابة فى العثور على 3 جثث لأطفال

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة،وباشرت النيابة العامة التحقيقات، والتى كلفت المباحث الجنائية بكشف ملابسات وظروف الواقعة، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثث ومعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن بعد الانتهاء من إعداد تقارير الصفة التشريحية وموافاه النيابة.

تمكنت أجهزة الأمن في القليوبية من المتهمة، بارتكاب الجريمة، بعدما أقدمت على قتل أبنائها خنقًا بسبب معاناتها من مرض نفسي.

ويجرى رجال المباحث تحقيقا موسعا مع المتهمة لمعرفة أسباب ودوافع إرتكابها الجريمة وسؤال أقاربها وذويها وزوجها.

عقوبة القتل فى الجرائم الجنائية

ونصت المادة 234 من قانون العقوبات على: "من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد".

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

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