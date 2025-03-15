الأمن ينهي استعداداته لتأمين حفل إفطار المطرية السنوي

أنهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، استعداداتها لتأمين حفل إفطار المطرية السنوي.

ودفعت أجهزة الأمن بالقاهرة، بخدمات تأمينية فى محيط الإفطار تحسبا لأى حالة طارئة، ومنعت استخدام المفرقعات التى تحدث ضوضاء، فضلا عن تعيين دوريات أمنية تجوب المنطقة للحفاظ على الأمن وضبط كل ما يعكر صفو الاحتفال.

الأمن ينهى استعداداته لتأمين حفل إفطار المطرية السنوي

ويشهد حفل إفطار المطرية، حضور قوي من المشاهير والفنانين والقيادات الحزبية وأجهزة المحافظة، لحضور أكبر مائدة إفطار في مصر التي تنعقد بشكل سنوي داخل الحي الشعبي الشهير بإعداد الأهالي والجيران وسط رسومات وتقاليد جميلة.

ويتزين حي المطرية استعدادا لحفل فطار المطرية السنوي، الذي يقام للعام الـ11 على التوالي، وأصبح يجذب رجال السياسة والأعمال والفن والدين، ومشاهير السوشيال ميديا للمشاركة في هذا الحدث السنوي المميز.

وقام شباب المطرية بطلاء الشوارع وتعليق الإضاءة وفرش الموائد، استعدادا لاستقبال ضيوف الحي الشعبي، وتم تجهيز القدور والأواني والمواد الغذائية التي ستستخدم في تجهيز الفطار الجماعي، وسط فرحة الأطفال والأسر والشباب وكبار السن.

وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، التقى شباب المطرية منظمي أكبر مائدة إفطار رمضاني، لمناقشة آخر استعداداتهم للتنظيم العام الحالي، والتي تُقام سنويًا بمشاركة واسعة من أهالي المنطقة للمرة الحادية عشر.

وخلال اللقاء، أشاد وزير الشباب والرياضة بروح المبادرة التي يتمتع بها شباب المطرية، مؤكدًا أن الوزارة ستقدم الدعم الكامل لضمان نجاح الحدث هذا العام، سواء من خلال مشاركة اتحاد الخدمة العامة التطوعية للشباب، واتحاد تنظيم الكيانات الشبابية التابعة للوزارة في عمليات التنظيم والتجهيز، أو من خلال توفير الإمكانيات اللوجستية المطلوبة

أشرف صبحي يبحث استعدادات شباب المطرية لتنظيم أكبر مائدة إفطار رمضاني

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة ستعمل على تنفيذ عدد من المبادرات في المطرية منها تزيين الأسطح والشوارع، وتنظيم حملات نظافة، وترتيب أماكن استقبال الضيوف، بما يعكس الصورة الحضارية للحدث ويعزز روح العمل الجماعي بين الشباب.

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