الجمعة 14 مارس 2025
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رياضة

الوحدة يتقدم على الخليج 0/1 بالشوط الأول في الدوري السعودي

الخليج
الخليج

يتاخر فريق الخليج أمام نظيره الوحدة بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2024-2025.

وسجل باكونا هدف التقدم لفريق الوحدة في الدقيقة 2 من زمن الشوط الاول. 

تشكيل الخليج أمام الوحدة 

حراسة المرمى: العويشير.
خط الدفاع: السالم – الياميق – مكي – المولد.
خط الوسط: نجعي – حجي – باكونا – باخشوين – بقير.
خط الهجوم: إيغالو.

تشكيل الوحدة أمام الخليج 

حراسة المرمى: سيهيتش.
خط الدفاع:  ريبوتشو – خبراني – الفهد – آل حمسل.
خط الوسط:  هوساوي – فورتونيس – حمزي.
خط الهجوم: مارتينز – آل سالم – مورغ.

ترتيب الخليج والوحدة في الدوري السعودي 

ويدخل الخليج المباراة وهو في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 30 نقطة، بينما يأتي الوحدة في المركز العشرين الأخير برصيد 17 نقطة.

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الوحدة دوري روشن السعودي الخليج

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