الجمعة 14 مارس 2025
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رياضة

رونالدو يقود تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الخلود بالدوري السعودي

رونالدو
رونالدو

تُقام مباراة النصر ضد الخلود، اليوم الجمعة على ملعب “الأول بارك”، وذلك ضمن لقاءات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي “دوري روشن” لموسم 2024 /2025.

تشكيل النصر المتوقع ضد الخلود 
حراسة المرمى: بينتو.

خط الدفاع: نواف بوشل، محمد سيماكان، سالم النجدي، محمد قشيش.

الوسط الدفاعي: مارسيلو بروزوفيتش، علي الحسن.

الوسط الهجومي: ساديو ماني، أيمن يحيى، أنخيلنو.

 الهجوم: كريستيانو رونالدو.

موعد مباراة النصر ضد الخلود في الدوري السعودي

تقام مباراة النصر ضد الخلود في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري السعودي لموسم 2024 /2025، اليوم الجمعة 14 مارس 2025 في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مكة المُكرمة، 9:00 بتوقيت القاهرة.

ويسعى النصر لتعزيز موقعه في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 48 نقطة، متساويًا مع الأهلي، ومتأخرًا بثلاث نقاط فقط عن القادسية صاحب المركز الثالث.

ورغم ابتعاده عن الهلال الوصيف بفارق 6 نقاط وعن الاتحاد المتصدر بـ13 نقطة، إلا أن الفريق لا يزال يطمح للمنافسة، خاصة مع تحسن نتائجه الأخيرة وسعيه لحصد النقاط أمام الخلود في الجولة القادمة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الخلود في الدوري السعودي

تمتلك شبكة القنوات الرياضية السعودية الحقوق الحصرية، لإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات المحلية في المملكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتنقل مباراة النصر ضد الخلود في الدوري السعودي قناة “SSC1 HD”.

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