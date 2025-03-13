الخميس 13 مارس 2025
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خارج الحدود

رئيس الشاباك السابق: علينا إنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

قال رئيس الشاباك السابق نداف أرغمان، اليوم الخميس: علينا إنهاء الحرب في غزة فورا واستعادة جميع الأسرى الإسرائيليين.

رئيس الشاباك السابق: علينا إنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى
 

وأضاف أرغمان: لا يوجد في قطاع غزة ما يستدعي البقاء جيش الاحتلال  الإسرائيلي فيه، وإذا عمل نتنياهو ضد القانون سأكشف كل ما أعرفه وسأقول كل ما رأيته وسمعته في جلساتنا المنفردة.

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ضبط أجهزة تجسس إسرائيلية في مواقع تسليم الأسرى بقطاع غزة

وفي السياق ذاته، قال العضو السابق في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم الخميس: إما أن نتنياهو لا يجري مفاوضات حقيقية ويقدم تنازلات أو أنه يماطل لكسب الوقت.

جانتس يهاجم نتنياهو 

وأضاف جانتس: من مصلحة إسرائيل استعادة جميع الرهائن في أسرع وقت ممكن، ونتنياهو يمنح حماس فرصة للتعافي بدلا من تفكيكها ويعرض حياة الرهائن للخطر.

وتابع: نتنياهو يحافظ على استقرار ائتلافه السياسي بدلا من حماية مصالحنا الوطنية.

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مصدر مطلع قوله: إن إسرائيل أعطت المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف ردا إيجابيا على مقترحه.

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الشاباك غزة الاسري الإسرائيليين نتنياهو

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ضبط أجهزة تجسس إسرائيلية في مواقع تسليم الأسرى بقطاع غزة

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