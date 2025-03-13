قال رئيس الشاباك السابق نداف أرغمان، اليوم الخميس: علينا إنهاء الحرب في غزة فورا واستعادة جميع الأسرى الإسرائيليين.

رئيس الشاباك السابق: علينا إنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى



وأضاف أرغمان: لا يوجد في قطاع غزة ما يستدعي البقاء جيش الاحتلال الإسرائيلي فيه، وإذا عمل نتنياهو ضد القانون سأكشف كل ما أعرفه وسأقول كل ما رأيته وسمعته في جلساتنا المنفردة.

وفي السياق ذاته، قال العضو السابق في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم الخميس: إما أن نتنياهو لا يجري مفاوضات حقيقية ويقدم تنازلات أو أنه يماطل لكسب الوقت.

جانتس يهاجم نتنياهو

وأضاف جانتس: من مصلحة إسرائيل استعادة جميع الرهائن في أسرع وقت ممكن، ونتنياهو يمنح حماس فرصة للتعافي بدلا من تفكيكها ويعرض حياة الرهائن للخطر.

وتابع: نتنياهو يحافظ على استقرار ائتلافه السياسي بدلا من حماية مصالحنا الوطنية.

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مصدر مطلع قوله: إن إسرائيل أعطت المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف ردا إيجابيا على مقترحه.

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