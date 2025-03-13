نتنياهو: سياستنا الهجومية لا تقتصر على سوريا بل تمتد إلى لبنان أيضا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، “هاجمنا اليوم مقرا لحركة الجهاد الإسلامي في قلب دمشق”.

نتنياهو: هاجمنا اليوم مقرا لحركة الجهاد الإسلامي في قلب دمشق

وأضاف نتنياهو من يهاجمنا أو يفكر في مهاجمتنا سنهاجمه، وسياستنا الهجومية لا تقتصر على سوريا بل تمتد إلى لبنان أيضا.

وتابع نتنياهو: قتلنا 5 عناصر من حزب الله الأسبوع الماضي لخرقهم اتفاق وقف إطلاق النار الذي نعمل على تنفيذه بقوة، ولن نتنازل عن السيطرة على 5 مواقع في الأراضي اللبنانية.

نتنياهو يهاجم زعيم المعارضة في إسرائيل

واستطرد: أقول لزعيم المعارضة يائير لبيد لا تلق علي المواعظ وسنواصل الحفاظ على أمن إسرائيل.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق هجوما على العاصمة السورية دمشق، زاعما أن الهجوم استهدف مقر لحركة الجهاد الإسلامي.

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