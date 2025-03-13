الخميس 13 مارس 2025
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خارج الحدود

ضبط أجهزة تجسس إسرائيلية في مواقع تسليم الأسرى بقطاع غزة

موقع تسليم الأسرى،
موقع تسليم الأسرى، فيتو

أفادت منصة أمنية فلسطينية في غزة، الخميس، بضبط أجهزة تجسس إسرائيلية في قطاع غزة، "في إطار محاولاته الحصول على معلومات عن الأسرى الإسرائيليين".

عمليات تسليم الدفعات السبعة من الأسرى الإسرائيليين

وأفادت المنصة، في بيان أورده المركز الفلسطيني للإعلام، بـ"ضبط أجهزة تجسس، مموهة بأشكال مختلفة، في مناطق متفرقة، كانت قد شهدت عمليات نشطة للمقاومة، خاصة خلال عمليات تسليم الدفعات السبعة من أسرى الاحتلال الإسرائيلي ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار".

ونقلت المنصة عن مسؤول أمني قوله: "وفق التحليل الفني والعملياتي، قدر الفنيون، أن أجهزة التجسس المضبوطة، تم زرعها من خلال حوامات صغيرة، على غرار حوامة الكواد كابتر، حيث يستغل العدو أوقات الإفطار والسحور وساعات الليل المتأخرة، من أجل تشغيل وتوجيه هذه الحوامات".

اتباع الإجراءات الأمنية اللازمة

ودعت المنصة "الفلسطينيين في قطاع غزة إلى اليقظة والحذر، واتباع الإجراءات الأمنية اللازمة مثل تمشيط أسطح المنازل والمباني والخيام بشكل دوري، وعدم الحديث في أمور عسكرية وأمنية داخل الأماكن غير الآمنة، والابتعاد عن أي أجسام مشبوهة، وعدم الحديث بجوارها، وإبلاغ الأمن عنها فورا".

كما أوردت المنصة أن "طائرة كواد كابتر حلقت فوق مئذنة مسجد القسام في مخيم النصيرات بالتزامن مع صلاة العشاء، بهدف جمع المعلومات".

 رفضت إسرائيل الدخول في المرحلة الثانية

وانتهت المرحلة الأولى من الاتفاق في الأول من مارس الجاري، بينما رفضت إسرائيل الدخول في المرحلة الثانية التي تعني فعليا إنهاء الحرب.

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن المراحل اللاحقة، ولا تزال هناك خلافات كبيرة حول شروط المرحلة الثانية المحتملة.

 

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