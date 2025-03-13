الخميس 13 مارس 2025
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محافظ الشرقية يشهد احتفالية تكريم أسر الشهداء والمصابين

إحتفالية تكريم أسر
إحتفالية تكريم أسر شهداء ومصابى الحروب

شهد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية واللواء مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب احتفالية القوات المسلحة وجمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب بتكريم أسر شهداء القوات المسلحة ومصابي العمليات الحربية بمحافظة الشرقية، وذلك في حضور محمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمد حامد وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأسر الشهداء والمصابين وعدد من طلاب وطالبات جامعة الزقازيق وشباب وفتيات مديرية الشباب والرياضة، وذلك بقصر ثقافة الزقازيق. 

وأُعرب محافظ الشرقية عن فخره واعتزازه بالمشاركة في لحتفالية تكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية الذين قدموا الغالي والنفيس للحفاظ على أمن واستقرار البلاد، مؤكدًا أن تكريم أسر الشهداء وضحايا الحرب واجب أخلاقي وإنساني ولفته كريمة تعكس مدى التقدير والإهتمام الذي توليه الدولة المصرية لأبنائها الذين ضحوا بحياتهم من أجل وطنهم الغالي مصر. 

وأشار محافظ الشرقية  الى أن كل قصة شهيد من أبناء مصر على مر العصور والصمود أمام الأعداء والتحديات تمثل ملحمة شموخ ونضال ، وتقدم أنبل معاني الفداء وأغلى التضحيات بالدم والروح.   

وأكد محافظ الشرقية أن القوات المسلحة المصرية ستظل درعًا وسيفًا للوطن لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار لشعب مصر العظيم وردع كل من تُسول له نفسه المساس بأمنها واستقرارها، مؤكدًا أن مصر تحتاج منا دائمًا إلى بذل المزيد من العمل والبناء مع التضحية والفداء من أجل تحقيق حياه أفضل للأجيال القادمة.  

وقال المحافظ: من هنا من أرض الشرقية نعاهدكم  الرئيس على الوقوف صفًا واحدًا خلف قيادتكم الرشيدة وتحت راية الوطن لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية ومواصلة تعزيز رؤيه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة واستكمال بناء الجمهورية الجديدة. 

وأكد مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب أن القوات المسلحة المصرية لن تنسى شهدائها الأبرار الذين ضحوا بدمائهم الذكية وقدموا أرواحهم الطاهرة دفاعًا عن أمن واستقرار البلاد رافعين شعار النصر أو الشهادة مؤكدًا أن سيرتهم العطرة ستبقي جنبًا إلى جنب مع تضحيات مصابي العمليات في مكافحة الإرهاب الغاشم والتصدي له فهم نموذج للتضحية والفداء للحفاظ على عزة وكرامة الوطن

ولفت إلى أن الجمعية منذ نشأتها تعمل على توفير كافة سُبل الدعم والمساندة لأسر الشهداء والمصابين خلال الحروب السابقة أو الأحداث التي مرت بها البلاد وستظل داعمًا قويًا لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية تنفيذًا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة. 

وبدأت فعاليات الاحتفالية بتلاوة أيات من الذكر الحكيم للشيخ محمود عبد الباسط الحسيني من مديرية الأوقاف أعقبها عرض فيديو حلم الشهيد يحكي عن بطولات وتضحيات الشهداء على مر العصور، ثم كلمه للدكتور محمد حامد وكيل وزارة الأوقاف تحدث فيها عن منزلة الشهداء في الدنيا والآخرة ومنزلتهم العالية عند الله سبحانه وتعالي وأن الله سيجزيهم خير الجزاء مستشهدًا بآيات من القرآن الكريم وأحاديث من السنة النبوية العطرة ودعا أسر الشهداء إلى الصبر والإحتساب وشدد على ضرورة التمسك بقيم الإسلام ومبادئة السمحه والتماسك بين أفراد المجتمع 

كما شهدت الاحتفالية قيام محافظ الشرقية ومدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب والحضور بالوقوف دقيقة حدادًا علي أرواح شهداء الوطن والتي ستبقى تضحياتهم خالدة في سجل البطولات والشرف ومنارات مضيئة تستلهم منها الأجيال القادمة معاني التضحية والفداء للوطن.

وخلال الاحتفالية قام محافظ الشرقية ومدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب والمستشار العسكري للمحافظة بتكريم ( 10 ) من أسر شهداء القوات المسلحة ومصابي العمليات الحربية، بمنحهم مبالغ مالية تكريمًا لما قدمه الشهداء والمصابين من تضحيات وبطولات للحفاظ عل أمن واستقرار الوطن.

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واختتمت الاحتفالية بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم تبادل الدروع التذكارية بين  محافظ الشرقية ومدير جمعية المحاربين القدماء تقديرًا لدور كلًا منهما في تقديم أوجه الدعم والرعاية لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية.

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محافظ الشرقية المهندس حتزم الاشمونى الدكتور محمد حامد وكيل وزارة الأوقاف الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب

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