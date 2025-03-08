محافظ الشرقية يبحث حل شكاوى المواطنين

قام محمد أبو هاشم رئيس حي ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية بالاستجابة الفورية لشكوى أحد المواطنين والتي تم رصدها على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يتضرر فيها من تراكم المياه والقمامه أسفل النفق الذي يربط شارع وادي النيل/ بمنطقة يوسف بك/ وشارع الحمام،

القمامة تتراكم على السلالم بالكوبرى

وكذلك عدم إنارة الكشافات بالنفق وتراكم القمامة أعلى السلالم بمنطقة الكوبري الجديد أعلى السكه الحديد من الإتجاهين.

شفط تراكمات المياة والقمامة

وعلى الفور، توجه رئيس الحي بمعدات ورجال إدارتي تحسين البيئة والإنارة بحي ثاني للنفق محل الشكوى وتم شفط تراكمات المياة ورفع كافه تراكمات القمامة من داخل النفق والسلالم

مراجعة كشافات الانارة

وكذلك مراجعه كشافات الإنارة بالنفق لخلق جو بيئي وصحي أمام المارة وتحسين جودة الحياة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى..

المواطنون يشكرون المحافظ

قدم المواطنون الشكر للمحافظ ولرئيس الحي على سرعة الإستجابة لمطالبهم وحل شكواهم والعمل على تقديم أفضل الخدمات إليهم.

تنفيذ تعليمات المهندس المحافظ

يجدث ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بفتح قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين للاستماع إليهم وتلبية احتياجاتهم، مؤكدًا أنها مسئوليتنا جميعا تحسين جودة الحياة أمام المواطنين، وذلك في إطار المسئولية المجتمعية للتنفيذيين بالشرقية

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