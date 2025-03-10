الإثنين 10 مارس 2025
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محافظ الشرقية يلتقي عددا من الأسر الأولى بالرعاية ويأمر بتلبية مطالبهم

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

التقى اليوم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بـ 14 مواطنا من الأسر الأولى بالرعاية ومن متحدي الإعاقة من مختلف مراكز ومدن وقرى محافظة الشرقية.

المتحدثة باسم محافظ الشرقية: كل طلبات أسرة طفلة العاشر أوامر

التنسيق بين الجهات المعنية 

وذلك للإستماع لمشاكلهم على الطبيعة وتوفير الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، وذلك في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والوقوف على احتياجاتهم. 

توفير كافة الخدمات اللازمة 

وخلال الاجتماع كلف محافظ الشرقية مديري المديريات الخدمية ووكلاء الوزارة بتوفير الخدمات اللازمة والاستجابة للطلبات المقدمة فيما يسمح به القانون لمساعدة المواطنين على تحمل أعباء الحياة والتخفيف من حدة المعاناة من على كاهلهم.

عرض طلبات المواطنين 

حمل اللقاء عرضًا لطلبات المواطنين والتي تمثلت في (وظائف مناسبة بالقطاع الخاص - معاش تكافل وكرامة – توفير سكن مناسب – علاج - مساعدات عاجلة وشهرية) ذلك بمراكز  الزقازيق - ههيا - أبوكبير – بلبيس - كفر صقر - منيا القمح) ومدينتى  القنايات والعاشر من رمضان، 

 

 توفير 11 فرصة عمل أثناء اللقاء

المحافظ قرر توفير 11 فرصة عمل بالقطاع الخاص حسب الحالة الصحية والظروف الاجتماعية للحالات وسرعة إستخراج الفيزا الخاصة بتكافل وكرامة  وكروت الخدمات المتكاملة للحالات المستحقة بعد التسجيل على المنظومة إهداء جميع المواطنين الحاضرين اللقاء  كوبون بمبلغ 500  جنيه 

الاسر الأكثر احتياجا 

وذلك لشراء احتياجاتهم من إحدى المتاجر وذلك فى إطار المبادرة التي أطلقها البنك الزراعي المصري لدعم الأسر الأكثر إحتياجًا خلال  حلول شهر رمضان المبارك بالإضافة إلى صرف مساعدات عاجلة وشهرية لعدد 9 حالات تتراوح مدتها من 4 إلى 6 شهور حسب الأبحاث الاجتماعية  على الحالات. 

توفير سكن مناسب لحالة 

كما تم  صرف مبلغ ١٠ آلاف جنيه لأحد الأسر الأولى بالرعاية لتأسيس مشروع تحمل المحافظ  مصاريف المدارس للأبناء لعدد  3 حالات وتوفير الرعاية الصحية وصرف علاج بالمجان لعدد (4) حالات وكذلك توفير سكن مناسب لحالة.

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الحضور للقاء المواطنين 

حضر اللقاء  اللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة والأستاذ محمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة ووكلاء وزارة التربية والتعليم والصحة والعمل والتضامن الإجتماعى وللتأمين الصحى ومؤسسة الهلال الأحمر بمحافظة الشرقية  ومديري إدارات خدمة المواطنين وصندوق الإسكان  بديوان عام المحافظة.

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محافظة الشرقية مراكز ومدن وقرى متحدي الاعاقة الأولى بالرعاية المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية 14 مواطن من الاسر

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