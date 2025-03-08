السبت 08 مارس 2025
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محافظات

ضبط وإعدام 2500 قطعة ألعاب نارية في الشرقية

الشرقية تلاحق تجارالشماريخ
الشرقية تلاحق تجارالشماريخ والصواريخ،فيتو

 أمر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من عدم بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات والمتعارف عليها بالأسماء الدارجة (الصواريخ والشماريخ والبمب.. ألخ) بكافة أشكالها بنطاق المحافظة، لما تمثله من خطر حقيقى قد يؤدى إلى إصابات بالغة وحوادث خطيرة لأبناءنا من الشباب والأطفال، وما تسببه من ترويع للمواطنين والزائرين.

أول تحرك من محافظ الشرقية للتصدي للألعاب النارية في رمضان (صور)

حملات مكثفة على المحال لضبط الألعاب النارية

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الشرقية في هذا الشأن..نفذ محمد أبو هاشم رئيس حي ثان الزقازيق بشن حملات مكثفة على المحال التجارية والأنشطة التجارية بنطاق اختصاصه لضبط أصحابها المخالفين ممن يقوموا ببيع الألعاب النارية المحظور تداولها بالأسواق.

وأسفرت الحملات عن إعدام 2500 قطعة ألعاب نارية، لما تمثله من خطر داهم على حياة وأرواح الشباب والأطفال والمارة بالشوارع، وتم إعدام المضبوطات بمعرفة رئيس الحي ونائباه مجدي العزيزي وأحمد عبد الفتاح ووائل نجيب سكرتير الحي وقسم الاشغالات وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها المخالفين.

 

المحافظ يطالب الأهالي بتوعية أبنائهم بعدم شراء الألعاب النارية

 وأهاب المحافظ بالأهالي ضرورة توعية أبناءهم من الشباب والأطفال بعدم شراء مثل تلك الألعاب النارية والمفرقعات لما تمثله من خطر على سلامتهم، مؤكدًا أننا جميعًا تقع على عاتقنا المسئولية المجتمعية للحفاظ على أمن وسلامة الجميع. 

 

الألعاب النارية تفسد روحانيات رمضان وتثير الرعب والفزع بالشرقية

 أثارت المفرقعات والألعاب النارية التي انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة في مراكزومدن محافظة الشرقية في شهر رمضان الكريم، حالة من الرعب والفزع بين الأهالي، والذين عبروا عن غضبهم الشديد من المفرقعات الرمضانية وخاصة بعد إصابة عدد من الأطفال بجروح قطعية في الأيدي وبعضهم أصيب بجروح بالغة بالعين.

 

مفرقعات رمضان تثير غضب الشراقوة

وتسبب إطلاق الألعاب النارية وإشعال النيران في سلك غسيل الأواني أو المواعين وألعاب نارية أخرى مثل: البازوكا وغيرها في شوارع المحافظة يوميًّا بعد الإفطار في إفساد روحانيات شهر رمضان الكريم وإعاقة المصلين عن التمتع بأداء الصلوات خاصة صلاة القيام فضلًا عن وقوع مشاجرات دموية بين العائلات.

كما تم رصد حدوث عمليات كر وفربين الشباب ليلًا بشوارع مراكز ومدن الشرقية بسبب إلقاء الألعاب النارية علي المارة في الشوارع خاصة السيدات والفتيات ما أدى لوقوع مشادات لفظية ومشاجرات.

وطالب أهالي الشرقية عبر بوابة “فيتو” الجهات المعنية بالوقوف والتصدي لهذه الظاهرة المرعبة التي تثير ضجيج كبير يتسبب بازعاج الآمنين والسيدات والفتيات والمرضى في بيوتهم كما أنها قد تتسبب في مشاجرات عائلية لا تحمد عقباها.

وعلى الرغم من أن أجهزة الأمن بالمحافظة تبذل جهودًا كبيرة للقضاء علي هذه الظاهرة ويتم ضبط العديد من التجار ومروجي هذه الألعاب إلا أنها لا تزال موجودة حتى الآن.

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