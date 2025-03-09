محافظ الشرقية يتابع جهود تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى

عقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اجتماعًا مع الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والمهندسة ايمان محمد رفعت رئيسة الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والمهندس أيمن سليمان المدير التنفيذي لقطاع شمال الشرقية بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

الدعم الفنى بشركة مياه الشرب

بالاضافة الى المهندس رأفت بدر الخبير الهندسي بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمشرف العام علي الدعم الفني بالشرقية والمهندس حسن محرم رئيس قطاع الدعم الفني بشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

تنفيذ المشروعات الجارية حاليا

تم بحث ومناقشة نسب تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الجاري تنفيذها بمركزي ههيا وفاقوس والوقوف على معوقات التنفيذ لسرعة الإنتهاء منها ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

التنسيق بين الهيئة وشركة مياه الشرب

وخلال الاجتماع أكد محافظ الشرقية، ضرورة التنسيق بين الهيئة القوميه لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ورئاسة مركز فاقوس لسرعة الإنتهاء من التعديلات الفنيه الخاصه بتوصيل خطوط وشبكات الإنحدار بمحطة معالجة الصرف الصحي بقرية ميت العز بمركز فاقوس.

زيارة ميدانية لمحطة رفع رقم ة

مع تنظيم زيارة ميدانية لمحطة رفع رقم (5) بمدينة فاقوس ووضع التصور الأمثل للربط عليها لسرعة دخول المحطة الخدمة وتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم للمواطنين.

الانتهاء من تنفيذ الاعمال لمحطة رفع العلاقمة

كما شدد المحافظ خلال الإجتماع على سرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال النهائية بمحطة رفع صرف صحي العلاقمة ومحطة مياه فائقة الجودة بقرية تليجية بمركز كفر صقر وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتسليم المشروعين لشركه مياه الشرب والصرف الصحى لدخولها الخدمة في أسرع وقت ممكن وتحقيق الفائده للمواطنين.

وضع الحلول العاجلة لاى صعوبات تعوق التنفيذ

وفي نهاية الإجتماع أكد محافظ الشرقية حرصه على المتابعة المستمرة لنسب تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة وخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ووضع الحلول العاجله لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروعات ودخولها الخدمه الفعليه طبقًا للجداول الزمنيه المحددة.

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