الخميس 13 مارس 2025
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محافظات

إزالة 7 حالات تعدٍّ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

محافظ الشرقية, فيتو
محافظ الشرقية, فيتو

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة بمحافظة الشرقية.

إزالة 6 حالات تعد على أملاك الدولة في الشرقية

اوالة 7 حالات تعدى بالبناء

 أسفرت الحملات التى كلفها المحافظ لازالة التعديات عن إزالة 6 حالات تعدي بمساحة 736 متر وحالة تعدي على أراضي زراعية بمساحة 7 قيراط  بنطاق المحافظة  وذلك الزقازيق ومنيا القمح وأولاد صقر.

تنفيذ المرحلة الثانية للازالات 

ولفت المحافظ إلى استمرار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجه الـ 25، لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

إزالة 7 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الشرقية

 تطبيق القانون على المتعديين 

أشار محافظ الشرقية إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

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