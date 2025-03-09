محافظ الشرقية يتابع رصف طريق ديرب نجم ميت غمر

قام المحاسب صلاح سالم رئيس مركز ومدينة ديرب نجم محافظة الشرقية بالمرور الميداني لمتابعة تنفيذ أعمال الرصف الجارية بطريق ديرب نجم / ميت غمر بداية من النقطة الثابتة حتى نهاية قرية شبرا صورة بطول 6 كم.

تنفيذ أعمال الرصف

حيث جاري تنفيذ أعمال الرصف بدءًا من قرية شبرا صورة وصولًا إلى البوابة المُقامة على مدخل ديرب نجم / ميت غمر، وتم الانتهاء من رصف ٤ كيلو.

تكثيف ورديات العمل

وجار تكثيف ورديات العمل لسرعة الإنتهاء من تنفيذ المشروع ودخوله الخدمه،لافتا أنه جارى تنفيذ أعمال إنشاء حوائط ساندة على مصرف شبرا صورة بطول 600 م بتكلفة إجمالية بلغت 34 مليون و142 ألف جنيه بنسبة تنفيذ 85 %.

المهندس حازم الأشموني

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة.

إزالة المعوقات

ويتم إزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز لسرعة دخولها الخدمة طبقًا للجدول الزمني المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

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