محافظ الشرقية: رئيس مدينة القرين يستجيب لشكوى المواطنين فورًا

قام إيهاب خاطر رئيس مدينة القرين بمحافظة الشرقية بالاستجابة الفورية والسريعة لشكوى المواطنين تم رصدها عبر إحدى منصات التواصل الإجتماعي والمتضررين فيها من وجود تجمع عشوائي للقمامة بجوار منازلهم، والذي يتسبب في انتشار الأمراض والأوبئة.

وعلى الفور، قام رئيس مدينة القرين باستقدام المعدات والسيارات اللازمة وعمال النظافة بالمنطقة محل الشكوى وتم رفع كافة تراكمات القمامة من المنطقة، للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وقدم المواطنين الشكر للمحافظ ولرئيس مدينة القرين لسرعة الإستجابة لشكواه ورفع تراكمات القمامة لخلق جو بيئي وصحي لأهالي المنطقة.

وياتي ذلك فى ضوء توجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بفتح قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين للاستماع إليهم وتلبية احتياجتهم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وذلك في إطار المسئولية المجتمعية للتنفيذيين بالشرقية.

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