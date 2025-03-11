محافظ الشرقية يُتابع معدلات أداء ونسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي

تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مع المهندسة إيمان محمد رفعت رئيسة الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية معدلات أداء ونسب تنفيد مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها؛ وذلك بقرى الشبانات وغزالة وأبو جبل والعلوية والمقامة بتكلفة 320 مليون جنية لتساهم وبشكل كبير في توفير مشروع صرف صحي آمن وسليم وحفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

التوسع فى إنشاء المشروعات

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماما كبيرًا بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعي جاهدة إلى الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية والاستثمارية.

أهمية مشروعات الصرف الصحى ومياة الشرب

ولفت المحافظ إلى أهمية مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي من خلال إنشاء محطات مياه ومحطات معالجة ورفع وخطوط طرد وانحدار وشبكات للصرف الصحي، وذلك لخدمة قرى ومدن المحافظة وخاصة بالمناطق البعيدة والمحرومة من الخدمات.

ومن جانبها أوضحت رئيسة الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية أنه جار تنفيذ مشروعات صرف صحي بقرى الشبانات وغزالة وأبو جبل والعلوية والتي تشمل إنشاء محطات معالجة وخطوط طرد وشبكات إنحدار بتكلفة 320 مليون جنيه.

نسب التنفيذ حسب المحطات

وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية بمحطة رفع الشبانات وكفر أبو جبل 70% والأعمال الميكانيكية 20% وخطوط الانحدار 99% وخطوط الطرد 10%، كما بلغت نسبة التنفيذ الكلية لمحطة رفع قرية غزالة 25%،

محطة رفع قرية العلوية

وجار إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لإنشاء محطة رفع قرية العلوية، وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين من خلال تنفيذ مشروعات صرف صحي آمنه وسليمة تعود بالنفع والفائدة عليهم.

شعبان أبو الفتوح رئيس مركزالزقازيق

وكان محافظ الشرقية قد كلف شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع رئيسة الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمتابعة المشروعات الجارية وتذليل كافة العقبات أمام الشركات المنفذة مع إلزامها بمراعاة الجودة في العمل وتطبيق المواصفات القياسية المحددة لسرعة الانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة الفعلية لتعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.