الخميس 13 مارس 2025
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خارج الحدود

تلقى تهديدات وكان مراقبا، نجل السفير السوري المنشق يروي تفاصيل اغتيال والده (فيديو)

السفير السوري المنشق
السفير السوري المنشق نور الدين اللباد، فيتو

كشف سفيان، نجل السفير السوري المنشق نور الدين اللباد تفاصيل الليلة التي اغتيل فيها والده وعمه عماد أول أمس بمدينة الصنمين شمال درعا.


وقال اللباد في تصريحات إن والده كان في منزل عمه بحي المجبل، حين اقتحم مسلحان البيت وأطلقا النار عليهما.

فيما كان شخص آخر ينتظرهما على دراجة نارية أمام المنزل، وفق ما كشفت كاميرات المراقبة. 

وأكد الشاب أن المسلحين كانوا يعلمون تمامًا مكان إقامة والده، في إشارة إلى مراقبته.

وكشف أن والده كان تلقى العديد من التهديدات عبر "فيسبوك"، كونه ناشطًا سياسيًّا كبيرًا في فرنسا وسفير منشق عن النظام السابق منذ 12 عامًا.

إلا أن العائلة لم تأخذ تلك التهديدات على محمل الجد، ولم تتصور أن تصل الأمور إلى هذا الحد، وفق قوله.

وكشف عن أمنية أبيه التي رافقته لسنوات، ألا وهي أن يزور سوريا، وقريته، ويزور قبر والديه، مشيرا إلى أنه كان منذ وصوله إلى درعا، يزور قبر والديه يوميا، متمنيا أن يموت في مسقط رأسه.

وطالب نجل اللباد بالعدل ومحاسبة كل مجرم ارتكب انتهاكات في مدينة الصنمين.

يذكر أن اللباد الذي انشق عن النظام السابق عام 2013، بعد عامين من اندلاع الاحتجاجات المناهضة للرئيس السابق بشار الأسد، كان عاد من باريس إلى سوريا قبل نحو أسبوعين، فيما كان ينوي السفر إلى فرنسا التي يحمل جنسيتها بعد خمسة أيام من الحادث.

كما شغل مناصب عدة في السلك الدبلوماسي، منها وزير مفوض في وزارة الخارجية، وتنقّل بين سفارات بلاده في عواصم عدة منها باريس وصنعاء وأنقرة وبغداد وطرابلس الغرب.

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