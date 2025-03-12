أم مكلومة في سوريا تشعل مواقع التواصل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، مقطعا مؤثرا لسيدة سورية قتل أبناؤها أمامها بـطريقة وحشية خلال الانتهاكات التي وقعت خلال الأيام الماضية في الساحل السوري.

ام مكلومة تنعي أبناءها



ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان الفيديو على حساباته في مواقع التواصل وأرفقه بعبارة برسم الرئيس أحمد الشرع ما هكذا تبنى الأوطان.

وأثار الفيديو غضبا واسعا، لاسيما أن المسلحين، الذين لم تثبت هويتهم حتى اللحظة توجهوا للأم التي تنتمي لمنطقة الساحل ذات الغالبية العلوية بعبارات طائفية.

وعلى الرغم من الفاجعة التي حلت بالأم ظهرت في الفيديو وهي تواجه المسلحين بكل قوة وشجاعة.

وبحسب نشطاء، فإن السيدة تدعى زريقة سباهية، من قرية القبو، وأبناءها الضحايا كنان وسهيل ريحان.

وتسببت أحداث العنف التي وقعت في منطقة الساحل السوري في صدمة محلية ودولية، حيث أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان سقوط مئات القتلى في عمليات وصفت بأنها الأعنف منذ سنوات.

وأعلنت الحكومة السورية تشكيل لجنة تحقيق رسمية، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي طرف يثبت تورطه في هذه الجرائم.

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