الخميس 13 مارس 2025
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أخبار الفن اليوم: حسام حبيب يرد على اتهامات شيرين.. حماقي وعمرو مصطفى يظهران معًا بعد الوعكة الصحية الأخيرة.. وأحمد مالك وطه دسوقي ينتهيان من تصوير مسلسل ولاد الشمس

حماقي وعمرو مصطفى
حماقي وعمرو مصطفى

شهدت الساحة الفنية اليوم الأربعاء عدد من الأحداث الهامة وكانت كالتالي:

حسام حبيب يخرج عن صمته ويرد على اتهامات شيرين

 

خرج الفنان حسام حبيب عن صمته للرد على الاتهامات التي وجهتها إليه الفنانة شيرين عبد الوهاب، والتي تضمنت اتهامه بسرقة مبلغ مالي قدره 50 ألف دولار، بالإضافة إلى أربعة خواتم ثمينة، فضلًا عن امتلاكه سيارة مرسيدس زُعم أنها تعود لها.


 

حماقي وعمرو مصطفى يظهران معًا بعد الوعكة الصحية الأخيرة

 

ظهر الفنان محمد حماقي والملحن عمرو مصطفى معًا في منزل الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، الذي دعى عدد من النجوم لحفل الإفطار السنوي، وذلك بعد تعافيهما من الوعكة الصحية الأخيرة.


لقطات مؤثرة لـ طارق لطفى وزينة بالحلقة الـ13 من مسلسل العتاولة بموسمه الثاني

 

مسلسلات رمضان 2025، عرضت منصة شاهد الرقمية الحلقة الـ13 من الموسم الثاني من مسلسل الدراما الشعبي «العتاولة2»، الذي يقوم ببطولته النجوم أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة.

 

محمد رمضان يتعهد بسداد قرض مستحق على مواطن بالإسكندرية (فيديو)

 

ذهبت "عربية الأحلام" من برنامج "مدفع رمضان" الذي يقدمه الفنان محمد رمضان، إلي محافظة الإسكندرية، وجمعت عددًا من أحلام المواطن للوفاء بأحد تلك الأحلام على أرض الواقع.


 

أحمد العوضي: أنتمي للطبقة الشعبية وأقدم أعمالا تعبر عنهم

 

أكد الفنان أحمد العوضي أنه كان أمام تحدٍ كبير بعد نجاح مسلسل “حق عرب”، الذي عرض في شهر رمضان من العام الماضي، حيث كان يبحث عن عمل جديد يحقق به نجاحًا أكبر مما سبق، حتى عرض عليه السيناريت محمود حمدان مسلسل “فهد البطل”.


 


محمود عزب: مسلسل "قلبي ومفتاحه" أعطاني الفرصة لأعود للجمهور

 

أعرب الفنان محمود عزب عن سعادته بنجاح مسلسل “قلبي ومفتاحه”، الذي يشارك في بطولته، ويعرض في النصف الأول من شهر رمضان.


وقال عزب في تصريح خاص لفيتو، إن المسلسل بالنسبة له فرصة حقيقية للعودة إلى الأضواء والجمهور، حيث أقدم من خلاله شخصية مختلفة بشكل كامل عن الشخصيات التي قدمتها من قبل، فكما شاهد الجمهور بحلقات العمل، أن شخصيتي “عم نصر” ليست كوميدية، إنما على العكس تمامًا، فهو إنسان قلبه مفطور بسبب الحب.

 

تصريحات سعد الصغير بعد خروجه من السجن، أبرزها «اتمنيت ربنا ياخدني»

 

تصدر المطرب الشعبي سعد الصغير خلال الساعات القليلة الماضية مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي بعد قضاء فترة حبسة في القضايا المنسوبة إليه، بشأن تعاطي المخدرات أثناء عودته من أمريكا.


 

أحمد مالك وطه دسوقي ينتهيان من تصوير مسلسل ولاد الشمس

 

مسلسل ولاد الشمس، انتهى الفنانان أحمد مالك وطه دسوقي من تصوير مسلسل ولاد الشمس والذي يعرض خلال النصف الأول من رمضان 2025.

 

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