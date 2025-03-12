تصريحات سعد الصغير بعد خروجه من السجن، أبرزها «اتمنيت ربنا ياخدني»

تصدر المطرب الشعبي سعد الصغير خلال الساعات القليلة الماضية مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي بعد قضاء فترة حبسة في القضايا المنسوبة إليه، بشأن تعاطي المخدرات أثناء عودته من أمريكا.

خروج سعد الصغير من السجن

وتفاعل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، علي تصريحات سعد الصغير والذي أدلي بها بعد خروجه من السجن، حيث أنه تلقي تعاطفا كبيرا .

وقال سعد الصغير:" وانا طالع قولت نفسي ربنا ياخدني علشان دي أفضل فترة في حياتي كانت الست شهور دول ، ومش أنا اللي ربيت عيالي اللي ربتهم هي أمهم، وولادي وقفوا معايا وقفة كبيرة. السجن كله منحة من ربنا وقربت من ربنا وأنا مسجون وبقيت أصلي وكنت بغسل حوض الجامع".

وكان أهالي وأصدقاء المطرب الشعبي، سعد الصغير، حرصوا على الاحتفال بخروجه من السجن، بعد قضاء مدة حبسه، في القضايا المنسوبة إليه، بشأن تعاطي وتناول المخدرات أثناء عودته من أمريكا.

وأكدت أسرة سعد، أنه طلب منهم الذهاب إلى منزل والدته وأشقائه بمنطقة شبرا الخيمة للجلوس هناك لفترة قصيرة، والعودة إلى منزله بأكتوبر.

من جانبها، نظمت أسرة سعد احتفالية خاصة بالأغاني وتعليق لافتات تحمل عنوان “شبرا ترحب برجوعك لينا”.

واخلت قوات الأمن بقسم شرطة النزهة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، سبيل المطرب الشعبي سعد الصغير، بعد التأكد أنه غير مطلوب في قضايا أخرى وانتهاء إجراءات الإفراج عنه.

ويتوجه المطرب سعد الصغير إلى منزله بشبرا الخيمة الذي يحتشد أمامه عدد كبير من محبي المطرب والذين ينتظرونه للاحتفال به

وكان الفنان سعد الصغير وصل إلى قسم شرطة النزهة، أمس، لإتمام إجراءات الإفراج عنه بعد أن قضى 6 أشهر في السجن، بسبب قضية حيازة وتعاطي المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزته في مطار القاهرة.

وكانت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة بالعباسية، قضت في وقت سابق، بقبول الاستئناف الذي قدمه سعد الصغير على حكم سجنه لمدة 3 سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة في مطار القاهرة، وقررت تخفيف العقوبة إلى 6 أشهر فقط.

حقيقة شطب عضوية سعد الصغير من نقابة المهن الموسيقية

ومن ناحية أخرى أكد الدكتور محمد عبد الله، وكيل نقابة المهن الموسيقية والمتحدث الرسمي، أن الأخبار التي تم تداولها بشأن شطب عضوية الفنان سعد الصغير قد أخطأت في الوصف القانوني لحالة سعد الصغير، حيث إن المصطلح القانوني هو انتهاء عضويته دون أي تدخل من النقابة.

وأوضح أن قانون النقابات الفنية رقم 35 لسنة 1978 نص في المادة 12، الفقرة (ج) على أن من بين حالات انتهاء العضوية بقوة القانون فقدان العضو لأي شرط من شروط العضوية. وبما أن الفنان سعد الصغير قد صدر ضده حكم قضائي في قضية مخلة بالشرف والأمانة، فإنه بذلك قد فقد أحد شروط العضوية، مما أدى إلى انتهاء عضويته تلقائيًا دون الحاجة إلى قرار من النقابة.

وأضاف الدكتور محمد عبد الله أن مصطلح “شطب العضوية” لا ينطبق على سعد الصغير، حيث أن الشطب يتم في حال صدور عقوبة صدرت بقرار من مجلس تأديب النقابة، وهو ما لم يحدث لأن سعد الصغير تم الحكم عليه من خلال حكم محكمة جنائية وليس من خلال قرار من مجلس تأديب، وبالتالي، فإن الوصف القانوني الصحيح لحالة سعد الصغير هو “انتهاء عضويته وليس شطب عضويته.

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