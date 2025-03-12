الأربعاء 12 مارس 2025
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ثقافة وفنون

حماقي وعمرو مصطفى يظهران معًا بعد الوعكة الصحية الأخيرة

حماقي وعمرو مصطفى
حماقي وعمرو مصطفى

ظهر الفنان محمد حماقي والملحن عمرو مصطفى معًا في منزل الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، الذي دعى عدد من النجوم لحفل الإفطار السنوي، وذلك بعد تعافيهما من الوعكة الصحية الأخيرة.

 

وحضر الإفطار عدد من الفنانين والمبدعين ومن بينهم الشاعر الغنائي تامر حسين ومدين والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم ياسر خليل والملحن وليد سعد وخالد عز وإسلام زكي ونادر عبد الله وآخرين.

الفنان محمد حماقي

 

وكان قد علق الفنان محمد حماقي على أزمته الصحية التي تعرض لها مؤخرًا، وكتب حماقي عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "كل سنة وأنتوا طيبين ورمضان كريم ويا رب يكون شهر خير علينا كلنا، الكام ساعة اللي فاتوا انتشرت أخبار كتير فيها مبالغات عن حالتي الصحية".

وتابع "أنا حابب أطمنكم أنا كنت بعمل عملية صغيرة وميعادها متحدد من فترة كبيرة، والحمد لله تمت بسلام وأنا دلوقتي في البيت، شكرا على سؤالكم ودعواتكم وربنا ما يخض حد على حبايبه أبدا".

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حماقي عمرو مصطفي أيمن بهجت قمر

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