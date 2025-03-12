أحمد العوضي: أنتمي للطبقة الشعبية وأقدم أعمالا تعبر عنهم

أكد الفنان أحمد العوضي أنه كان أمام تحدٍ كبير بعد نجاح مسلسل “حق عرب”، الذي عرض في شهر رمضان من العام الماضي، حيث كان يبحث عن عمل جديد يحقق به نجاحًا أكبر مما سبق، حتى عرض عليه السيناريت محمود حمدان مسلسل “فهد البطل”.

وأضاف العوضي في تصريح خاص لفيتو، أن فكرة المسلسل أعجبته للغاية، كما أنه يحب دائما أن يقدم أدوار البطل الشعبي، نظرًا لكونه تربى ونشأ في منطقة شعبية، ويحب أن يقدم الأعمال الفنية التي تعبر عن أحلام معاناة هذه الطبقة.

وتابع العوضي، أن نجاح مسلسل “فهد البطل”، أعطاه دفعة جديدة؛ كي يقدم أعمالا درامية أخرى تكون على مستوى جيد، وتنال إعجاب الجمهور الذي ينتظره كل عام.

شهدت الحلقة 11 من مسلسل فهد البطل للفنان أحمد العوضي والذي ينافس به في سباق رمضان 2025 أحداثا مثيرة.

الحلقة 11 من مسلسل فهد البطل

وشهدت الحلقة، ذهاب “كناريا” ميزنا نور الدين إلي فهد “أحمد العوضي” لكي تحاول أن تصالحه وتعود له من جديد، بعدما أخفت عنه أنها مطلقة ولديها طفلة من هاشم “مجدي بدر” والذي ذهب أيضا إلي منزل فهد ويتفاجئ بوجود كناريا، ولكن فهد يضربه ضربا مبرحا وسط أهالي المنطقة ويحذره إذا تعرض لها مرة أخرى.

و تتوالي الأحداث، ويتم إطلاق النار علي فهد البطل وينقل إلي المستشفى وذلك من قبل رجال كارم، والذي خطفه فهد الحلقات السابقة أثناء فترة عمله مع توفيق التمساح، ولكن يطلع فهد من المستشفى لأن الرصاصة عدت من كتفه بسلام.

وفي مشهد آخر، يذهب ريكو “عصام السقا” إلي فهد البطل لكي يطلب منه “رواية” شقيقته للزواج ولكنه يتفاجئ برد فعل غير متوقع من فهد الذي رفض طلبه وقام بمعايرته بأنه رد سجون ولكن تخرج رواية وتنفعل علي شقيقها فهد بعدما رفض زواجها من ريكو، ولكنه صفعها علي وجهها.

مسلسل فهد البطل من بطولة أحمد العوضي وميرنا نور الدين وكارولين عزمي وعصام السقا ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.

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