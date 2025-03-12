حسام حبيب يخرج عن صمته ويرد على اتهامات شيرين

خرج الفنان حسام حبيب عن صمته للرد على الاتهامات التي وجهتها إليه الفنانة شيرين عبد الوهاب، والتي تضمنت اتهامه بسرقة مبلغ مالي قدره 50 ألف دولار، بالإضافة إلى أربعة خواتم ثمينة، فضلًا عن امتلاكه سيارة مرسيدس زُعم أنها تعود لها.



حقيقة سرقة حسام حبيب أموال شيرين

وخلال برنامج "العرافة" المذاع عبر قناتي "النهار" و"المحور"، نفى حسام حبيب هذه الادعاءات جملةً وتفصيلًا، مؤكدًا أنه لم يخن شيرين عبد الوهاب ولم يسرق أموالها أو أي مقتنيات خاصة بها.



صدمة كبيرة تعرضت لها شيرين

وأوضح استغرابه من وصف ما حدث بأنه "صدمة كبيرة" تعرضت لها شيرين، متسائلًا: "ما هي هذه الصدمة الكبيرة؟ تقول أنا خونتها مع مين، وإزاي، وامتى؟!".



حقيقة استيلاء حسام حبيب على أموال شيرين عبد الوهاب

أما فيما يخص المبالغ المالية التي يُزعم أنه استولى عليها، فقد تساءل حسام حبيب عن تفاصيل هذه الأموال وكيفية سحبها، قائلًا: "ما هي مواصفات هذه المسروقات؟ من أي بنك تم سحب هذه الأموال؟ وهل تم تغييرها في الشارع حتى تصبح قضية أموال عامة؟!".



وأعرب عن دهشته من فكرة تنازل شيرين عبد الوهاب عن القضية، متسائلًا عن أسباب قيامها بذلك إذا كانت الأموال قد سُرقت بالفعل.

سيارة شيرين عبد الوهاب



وفيما يتعلق بالسيارة المرسيدس التي تردد أنها ملك لشيرين عبد الوهاب، أكد حسام حبيب أنه لم يحاول امتلاكها أو المطالبة بها، حيث قال لها بصراحة: "هذه السيارة ليست ملكي ولن آخذها، لا يجوز ذلك، فأنا زوجك ودوري أن أحافظ على أموالك وأساعد في تنميتها وليس العكس".

كما أعرب عن استيائه من هذه الاتهامات، مشيرًا إلى أنه كان دائمًا يسعى للحفاظ على أموالها وتنميتها وليس استغلالها بأي شكل من الأشكال، قائلًا: "حرام عليكي يا شيرين".

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