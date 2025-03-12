محمد رمضان يتعهد بسداد قرض مستحق على مواطن بالإسكندرية (فيديو)

ذهبت "عربية الأحلام" من برنامج "مدفع رمضان" الذي يقدمه الفنان محمد رمضان، إلي محافظة الإسكندرية، وجمعت عددًا من أحلام المواطن للوفاء بأحد تلك الأحلام على أرض الواقع.

طلب الأحلام من مواطن إسكندراني

وطلب مواطن يدعى طارق محمود عباس، من حي الجمرك بالإسكندرية، سداد القرض المستحق عليه.

تعليق محمد رمضان



وعلق محمد رمضان: "احنا وفينا وحلمك تحقق وأيا كان القرض بكام هيتم سداده، ألف مبروك، وطلبك يدل على إنك رجل أمين ومخلص".

وتعهد محمد رمضان، بالمساهمة في سداد قرض المواطن أيا كان المبلغ المالي المستحق عليه.



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