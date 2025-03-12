الأربعاء 12 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

محمد رمضان يتعهد بسداد قرض مستحق على مواطن بالإسكندرية (فيديو)

محمد رمضان مدفع رمضان،
محمد رمضان مدفع رمضان، فيتو

ذهبت "عربية الأحلام" من برنامج "مدفع رمضان" الذي يقدمه الفنان محمد رمضان، إلي محافظة الإسكندرية، وجمعت عددًا من أحلام المواطن للوفاء بأحد تلك الأحلام على أرض الواقع.

 

طلب الأحلام من مواطن إسكندراني

وطلب مواطن يدعى طارق محمود عباس، من حي الجمرك بالإسكندرية، سداد القرض المستحق عليه.

 

تعليق محمد رمضان 


وعلق محمد رمضان: "احنا وفينا وحلمك تحقق وأيا كان القرض بكام هيتم سداده، ألف مبروك، وطلبك يدل على إنك رجل أمين ومخلص".

 

وتعهد محمد رمضان، بالمساهمة في سداد قرض المواطن أيا كان المبلغ المالي المستحق عليه.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد رمضان الفنان محمد رمضان مدفع رمضان برنامج مدفع رمضان الاسكندرية برنامج محمد رمضان

مواد متعلقة

محمد رمضان يهدي بائع سميط وطفلة من ذوي الهمم جائزة مالية (فيديو)

الفلوس مزورة، مزارع يضع محمد رمضان في موقف محرج (فيديو)

طفلان من مواليد مارس يفوزان بـ100 ألف جنيه من محمد رمضان (فيديو)

الأكثر قراءة

مصدر بالأهلي: سنعلن عدم استكمال الدوري في هذا الموعد

بعد أزمة القمة 130، اجتماع حاسم بين وزير الرياضة ومحمود الخطيب

مجلس الأهلي يحتوي غضب كولر بعد أزمة القمة

الفلوس مزورة، مزارع يضع محمد رمضان في موقف محرج (فيديو)

الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين بعد العيد

مجلس الزمالك يعقد اجتماعًا طارئًا، تعرف على السبب

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2025 في المحافظات

أستاذ بهارفارد يكشف التوصل لعلاج جديد لمرض السكر وقرب وصوله لمصر

منوعات

المزيد

القصة الكاملة لمأساة رهائن القطار المختطف في باكستان

أم مكلومة في سوريا تشعل مواقع التواصل

وفاة إمرأة أثناء عملية تجميل بالأنف في العراق

استخدام البوق بدلًا من الطبل، عادات غريبة للسحور في إحدى قرى تركيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12-3-2025 (آخر تحديث)

تعرف على أقل سعر لكيلو الأرز اليوم الأربعاء في الأسواق

أسعار السكر اليوم الأربعاء 12-3-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

بعد موت شاب أثناء صلاة التراويح، باحث إسلامي: استمرار الصلاة مخالف للدين

يقول نبينا "إن لله أهلين من الناس" فمن هم؟ وزير الأوقاف السابق يوضح

كيف تتخلص من التفكير الزائد والتوتر والقلق؟ روشتة نبوية من عمرو خالد (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية