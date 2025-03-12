أحمد مالك وطه دسوقي ينتهيان من تصوير مسلسل ولاد الشمس

مسلسل ولاد الشمس، انتهى الفنانان أحمد مالك وطه دسوقي من تصوير مسلسل ولاد الشمس والذي يعرض خلال النصف الأول من رمضان 2025

مسلسل ولاد الشمس

مسلسلات رمضان 2025 مسلسل ولاد الشمس حلقة 12 ، شهدت الحلقة 12 من مسلسل ولاد الشمس للفنان أحمد مالك والفنان طه دسوقي أحداثا مثيرة.

مسلسلات رمضان 2025 مسلسل ولاد الشمس حلقة 12 ، شهدت الحلقة 12 من مسلسل ولاد الشمس للفنان أحمد مالك والفنان طه دسوقي أحداثا مثيرة.

وتتوالى الأحداث، ويرسل مفتاح رسالة إلى سعاد من هاتف بابا ماجد بعدما خطفه وقال لها أن تأتي في مكان أرسل لها عنوانه على أنه “بابا ماجد” وليس مفتاح.

وتذهب سعاد إلى المكان وتتفاجأ بأن مفتاح هو الموجود في المكان وهو الذي راسلها وليس بابا ماجد، ويبدأ في تجريحها بالكلام ويخبرها بانها فتاة رخيصة ويتركها، ويعود لدار الايتام من جديد ويصالح صديقة ولعة بعدما ظن فيه الخيانة.

وتتوالى الأحداث، ويقرر الثلاثي ولعة ومفتاح وألمظ اللجوء إلي ياسين بيه، لكي يعملون لديه ليكونو لديهم المقدرة بالأنفاق علي دار الأيتام بعد حبسهم لبابا ماجد.

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