محمود عزب: مسلسل "قلبي ومفتاحه" أعطاني الفرصة لأعود للجمهور

أعرب الفنان محمود عزب عن سعادته بنجاح مسلسل “قلبي ومفتاحه”، الذي يشارك في بطولته، ويعرض في النصف الأول من شهر رمضان.

وقال عزب في تصريح خاص لفيتو، إن المسلسل بالنسبة له فرصة حقيقية للعودة إلى الأضواء والجمهور، حيث أقدم من خلاله شخصية مختلفة بشكل كامل عن الشخصيات التي قدمتها من قبل، فكما شاهد الجمهور بحلقات العمل، أن شخصيتي “عم نصر” ليست كوميدية، إنما على العكس تمامًا، فهو إنسان قلبه مفطور بسبب الحب.

وأضاف "عزب" أنه أحب الشخصية كثيرًا عندما قرأ السيناريو، ولم يشعر بالقلق لأن مخرج المسلسل هو تامر محسن الذي يتميز بالدقة الشديدة في كل شئ.

مسلسل قلبي ومفتاحه

مسلسل قلبي ومفتاحه مكون من 15 حلقة، ويعرض عبر شاشات المتحدة ومنصة واتش ات.

قصة مسلسل قلبي ومفتاحه

يجسد النجم آسر ياسين في مسلسل قلبي ومفتاحه شخصية سائق كان قد فقد عمله في مجال الأدوات الطبية إثر تداعيات جائحة كورونا.

أبطال مسلسل قلبي ومفتاحه

مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين ومي عز الدين ودياب وأشرف عبد الباقي وأحمد خالد صالح وميس حمدان وسماء إبراهيم وسارة عبد الرحمن، من تأليف تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن.

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