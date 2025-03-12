محمد رمضان يهدي بائع سميط وطفلة من ذوي الهمم جائزة مالية (فيديو)

دعم الفنان محمد رمضان، خلال حلقة جديدة من برنامجه "مدفع رمضان" المذاع على شاشة قناة “dmc”، بنتًا من ذوي الهمم وتدعى “ياسمين” وبائع السميط.

واختار محمد رمضان الحالتين، من وسط عشرات الناس في الشارع الذي كان يصور فيه الحلقة الجديدة من برنامج “مدفع رمضان”.

محمد رمضان مع بائع السميط، فيتو

موقف إنساني لمحمد رمضان

وأهدى محمد رمضان بنتًا من ذوي الهمم، جائزة مالية قيمتها 20 ألف جنيه، بينما حصل بائع السميط على جائزة مالية قيمتها 10 آلاف جنيه.

وفي الحلقة السابق، كشف الفنان محمد رمضان، لجمهور السوشيال ميديا، حقيقة فيديو صبي الميكانيكي المتداول، خلال تسجيل حلقة مع برنامج "مدفع رمضان" المذاع على شاشة قناة "دي إم سي".





محمد رمضان يوضح قصة صبي الميكانيكي المتداول



وقال محمد رمضان: "واحنا في الشارع قابلنا طفل بطل شوفته بالصدقة خارج بدماغه من كبوت عربية، فقلت لفريق مدفع رمضان هننزل نتكلم مع الطفل لقيته شغال ميكانيكي وحظه إنه كسب 100 ألف جنيه وبعدين جاء الأسطى الصنايعي بتاعه ولقيته رجل جميل وواضح إن فيه علاقة حب ورحمة بين الصنايعي والصبي".

موقف محرج لمحمد رمضان



وتابع: "اتكسفت أعطي الصنايعي الفلوس مباشر فلقيت طفل تاني قدامه فسألته ده ابنك قال لي ايوه ده ابني، وبعد لما مشينا اكتشفنا إن اللي خد الفلوس طفلين إخوات وأبوهم جاء وأخد الفلوس كلها، فالصنايعي طلع عمل فيديو إنه مخدش فلوس، وعلشان كده استضنفاه ورحبنا به وقدمنا له هدية بسيطة قيمتها 50 ألف جنيه وقلنا له دي لأولادك لأنك كسيب ومش في حاجة للفلوس".

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